Licenziamenti: da gennaio stop al blocco.Cartelle fiscali, nuovo congelamento?

I soldi sono quelli che sono. Ma soprattutto c'è la sensazione, più che il timore, che ne serviranno molti altri per attutire il colpo delle nuove misure che si potrebbero dover prendere per arginare la pandemia. Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che questo vale soprattutto per i settori piu' in difficolta', come il turismo, gli spettacoli, la ristorazione e gli stagionali. Tanto piu' che, come conferma il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli "non e' pensabile un ulteriore blocco dei licenziamenti" che quindi dal primo gennaio 2021 potrebbero ripartire.

Per questo il governo ha scelto la strada della prudenza nella stesura del disegno di legge di Bilancio, atteso a giorni in Consiglio dei ministri. E' questo il vero motivo per cui la riforma dell'Irpef, l'imposta sulle persone fisiche, partira' solo nel 2022. sempre questo il motivo per cui l'assegno unico per i figli - principale novita' della manovra che unifica e rafforza le misure a sostegno delle famiglie - non scattera' il primo gennaio ma probabilmente a meta' anno, il primo luglio, se si riesce qualcosina prima. Ed e' ancora questa la ragione, oltre all'occhio sempre vigile di Bruxelles, per cui il capitolo pensioni e' stato ridotto all'essenziale, con la proroga per un anno di Opzione donna e Ape social, con uscite anticipate a un costo minimo per lo Stato, piu' qualche altro piccolo intervento chirurgico.

Resta il pacchetto di incentivi per le assunzioni che, grazie al Recovery fund, avra' una particolare attenzione per le donne: non solo con incentivi alle assunzioni rafforzati ma anche con il congedo di paternita' obbligatorio di due mesi, per distribuire in modo piu' equo i carichi familiari.

E si studia la possibilita' di congelare la ripresa dell'invio delle cartelle fiscali, prevista gia' per domani. Ieri, intanto, il governo ha fatto un altro passo in avanti superando lo scoglio del voto in Parlamento sulla Nadef, la nota di aggiornamento dei conti pubblici, e sull'autorizzazione a fare nuovo deficit. Tra assenze per Covid e quarantena - ma con l'aiuto dell'opposizione, astenuta al Senato - la maggioranza e' andata liscia.