Lottomatica compra Sks365 per 639 milioni: boom in Borsa

Lottomatica compra Sks365 per 639 milioni

Lottomatica ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione e il suo slancio nel mercato dei giochi e delle scommesse, chiudendo in rialzo il suo titolo a Piazza Affari (+1,6% a circa 9,18 euro, con una capitalizzazione di 2,3 miliardi di euro). La notizia che ha scatenato l'entusiasmo degli investitori riguarda l'acquisizione da parte della controllata Gbo di Sks365 Malta Holdings Limited, un operatore omnicanale di spicco nel mercato italiano delle scommesse online e sportive.

Sks365 è noto per i suoi marchi Planetwin365 nel settore delle scommesse e PlanetPaY365 per i servizi di pagamento, ricarica e spedizione. L'azienda vanta una presenza in oltre 1.000 punti vendita in Italia e può contare su 600.000 clienti registrati online. Questa operazione ha suscitato grande interesse nel mercato, con altri attori importanti, tra cui Sisal e Snai, che avevano manifestato interesse per l'acquisizione. Tuttavia, Lottomatica è riuscita a prevalere, siglando l'accordo per l'acquisto.

Mediobanca ha svolto un ruolo chiave in qualità di consulente finanziario per Lottomatica, mentre Lazard ha sostenuto gli azionisti di Sks365, tra cui il fondo Ramphastos Investments. Secondo Equita Sim, questa acquisizione rappresenta un passo importante per consolidare il mercato italiano dei giochi, offrendo opportunità di crescita a Lottomatica. La società è ora pronta a diventare un attore di riferimento in un settore in costante espansione.

Sks365 è un giocatore chiave nel mercato italiano, con una quota significativa sia nell'iGaming (9,6%) che nell'iSport (6,4%), oltre a una solida presenza nel settore del gioco fisico. L'azienda prevede di generare un margine operativo lordo di 74 milioni di euro, di cui il 70% proviene dall'online e il restante 30% dal retail. L'operazione è stata valutata in 639 milioni di euro in enterprise value, con un multiplo ev/ebitda atteso nel 2023 di 8,7 volte prima delle sinergie. Tuttavia, le sinergie previste ammontano a 60 milioni di euro in termini di costi (che includono anche 10 milioni di risparmi sugli investimenti) e 5 milioni di euro in termini di ricavi entro il 2026. Ciò porterà il multiplo ev/ebitda post-sinergie a 5,2 volte.

Questo passo ambizioso verso l'espansione è stato finanziato sia attraverso le risorse esistenti che attraverso un nuovo debito per un totale di 500 milioni di euro, portando il rapporto leva finanziaria a 2,8 volte al momento della chiusura (2,6 volte dopo le sinergie). Gli esperti ritengono che il track record dei dirigenti di Lottomatica nelle operazioni di integrazione, insieme all'importanza di Sks365 nel consolidamento del mercato italiano, garantisca un'elevata probabilità di successo nell'esecuzione dell'operazione. La chiusura dell'accordo è prevista entro il primo semestre del 2024.

Questa mossa strategica è stata accolta con entusiasmo dagli investitori, in quanto crea sinergie significative e migliora il flusso di cassa, contribuendo al consolidamento della posizione di Lottomatica su tutti i fronti, in particolare nell'ambito online, dove l'azienda detiene oltre il 20% delle quote di mercato. In sintesi, Lottomatica ha dimostrato una volta di più la sua determinazione nel perseguire obiettivi ambiziosi nel mercato dei giochi e delle scommesse, rafforzando la sua posizione di leadership e aprendo nuove opportunità di crescita, mentre s'impone come uno dei principali protagonisti in questo settore in costante evoluzione.