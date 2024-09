Luca Argentero si butta nel food e drink "sostenibile": nuovo socio della newco "Acqua Santa" 

Luca Argentero punta sul food e drink "sostenibile": la newco con Emanuele Boero

Dopo aver preso lo scorso anno una piccola quota nell’emanazione milanese del ristorante romano “Il marchese”, l’attore torinese Luca Argentero si fa promotore con un socio importante di una newco che opererà nel food & drink “sostenibile”. Qualche settimana fa, infatti, s’è definito il libro soci della nuova Acqua Santa srl Società Benefit che Argentero ha costituito a Milano davanti al notaio Mauro Grandi al 50% paritario con Giovanni Rastrelli, torinese, classe 1990, che nel capoluogo piemontese ha seguito il locale polifunzionale Edit.

La nuova società, infatti, ha lanciato un aumento di capitale che è stato sottoscritto per il 20% dalla Ewb Consulting di Emanuele Boero e per il 4,9% da Francesca Argentero, sorella di Luca, diluendo così la quota del fratello al 38% e quella di Rastrelli al 37%. Acqua Santa ha come oggetto “la produzione e il commercio di prodotti innovativi nel food & beverage che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente”, il “commercio all’ingrosso di bevande analcoliche di qualsiasi genere”, ma anche “la produzione di bevande alcoliche distillate”.

Il nuovo socio di Argentero è un nome noto nel settore perché il core business di Ewb Consulting fondata nel 2008 è il commercio di vini rari e d’annata, ma anche di quelli recenti, utilizzati sia come asset, sia per la commercializzazione). Oltre al vino, la società di Boero tratta anche i migliori distillati di pregio, in particolar modo whisky, cognac e rum dei produttori più quotati; anche qui l’attenzione è rivolta soprattutto alle vecchie annate e alle edizioni più rare ed esclusive. Ewb Consulting, infine, valuta e acquista intere cantine da collezionisti privati.