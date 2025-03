Luciano Ligabue, niente note dolenti per il rocker: boom di utili e ricavi per Fuoritempo e Zoo Aperto Srl

Ligabue, il business del cantante tra musica e spettacoli

Luciano Riccardo Ligabue, il rocker meglio noto solo come “Ligabue”, ha festeggiato qualche giorno fa i suoi 65 anni con una significativa crescita dei suoi business in termini sia di ricavi sia di utili. Ligabue, infatti, possiede anzitutto il 90% della Fuoritempo srl attiva in “edizioni musicali e altre interpretazioni nel campo musicale”.

La società, di cui è amministratore unico Marco Ligabue, fratello di Luciano e titolare del restante 10%, ha chiuso il 2023 ritrovando l’utile a 196mila euro rispetto alla perdita di 38mila euro del precedente esercizio e vedendo crescere i ricavi anno su anno da 235mila a quasi 360mila euro. La cosa interessante della Fuoritempo sono i suoi 4 milioni di immobilizzazioni finanziarie che sono perlopiù azioni, obbligazioni e quote di fondi mentre il patrimonio netto è di 4,4 milioni a fronte di debiti per soli 34mila euro.

Ottima la salute anche della Zoo Aperto srl di cui Ligabue detiene il 96% e il fratello il restante 4%. La società, attiva in “organizzazione di spettacoli in genere, arrangiamenti musicali, produzioni discografiche e edizioni musicali”, ha infatti chiuso il 2023 con una crescita significativa dei ricavi a 5,2 milioni dai 3,6 milioni del 2022 tanto che l’utile è balzato anno su anno da 966mila euro a 1,6 milioni. La società possiede diversi immobili a Correggio (città natale del rocker) in carico per 3,5 milioni e asset finanziari vari per oltre 11 milioni, con un patrimonio netto di 16,8 milioni a fronte di debiti per 1,6 milioni.