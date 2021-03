Lufthansa in profondo rosso: nel 2020 perdita record di 6,7 miliardi

Lufthansa, 2020 in rosso: perdita record di 6,7 mld

Profondo rosso per la compagnia di bandiera tedesca Lufthansa che annuncia una perdita record di 6,7 miliardi di euro nel 2020. La pandemia ha spazzato via la domanda di viaggi e ha lasciato i voli a terra. Ma non è tutto. La più grande compagnia aerea europea si aspetta un'altra perdita operativa nel 2021, anche se inferiore rispetto a quella dello scorso anno, poiché la sua capacità di volo resterà quest'anno al 40-50% dei livelli pre-pandemici.

Lufthansa, la strada verso la ripresa sarà lunga

Lufthansa ritiene che la strada verso la ripresa sarà lunga e prevede di raggiungere una capacità di volo al 90% dei livelli del 2019 a "metà di questo decennio". Dopo che i confini sono stati chiusi e a partire dalla prime misure di restringimento per fermare il contagio, la compagnia aerea ha dovuto affrontare un futuro incerto. A giugno è il governo tedesco le ha offerto un'ancora di salvezza, attraverso l'immissione di nove miliardi di euro di liquidità, concessi in cambio di na partecipazione azionaria del 25%. "L'anno scorso è stato l'anno più impegnativo nella storia della nostra azienda, per i nostri clienti, dipendenti e azionisti", ha affermato Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa.