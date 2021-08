Lufthansa: la Germania cederà il 5% delle azioni del gruppo

La Germania prevede di vendere fino a 1 quarto della sua quota del 20% in Lufthansa nelle prossime settimane. L'Agenzia finanziaria tedesca ha sottolineato che venderà fino al 5% delle azioni del gruppo visti gli sviluppi positivi per la compagnia aerea, supportata dal governo dopo la crisi legata alla pandemia. Il governo tedesco, attraverso la Wsf (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, fondo di stabilizzazione economica), aveva acquisito la quota del 20% come parte di un pacchetto di aiuti di Stato da nove miliardi di euro e ora smobilizzera il 5% in diverse settimane. Nel secondo trimestre Lufthansa ha dimezzato le perdite rispetto a un anno fa, con l'allentamento delle restrizioni ai viaggi. L'aumento delle prenotazioni ha visto il gruppo registrare un flusso di cassa positivo per la prima volta dall'inizio della crisi sanitaria e si aspetta un ritorno agli utili entro la fine dell'anno. La compagnia aerea sta anche procedendo con un piano di ristrutturazione che vede migliaia di uscite di personale e una riduzione della flotta da 800 a 650 aeromobili. La Wsf ha detto che venderà l'intera quota, che attualmente vale più di 1 miliardo, entro la fine del 2023. Inoltre la società punta a emettere nuove azioni così da restituire i soldi del salvataggio ai contribuenti. Approvato un potenziale aumento di capitale fino a 5,5 miliardi di euro.