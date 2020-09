Luiss e Wpp insieme per i nuovi talenti della comunicazione e della pubblicità

Si rafforza la collaborazione tra l'Università Luiss Guido Carli e Wpp, creative transformation company leader nel settore della comunicazione e della pubblicità che conta ben 107.000 professionisti in 112 Paesi del mondo, attraverso un progetto innovativo rivolto agli studenti del corso in inglese di laurea magistrale in Management.

La partnership con WPP, il cui credo è combinare soluzioni integrate di marketing e comunicazione attraverso le quali dare vita a scenari migliori per le persone, i clienti e le comunità, è ormai diventata parte integrante delle attività didattiche del corso di Advanced Marketing Management curato dal Professor Marco Mazzù, il quale adotta un metodo di insegnamento disruptive basato sull’applicazione diretta della teoria a reali case study.

Nello specifico, grazie ad una forte interazione tra lezioni teoriche e soluzioni di marketing on field, gli studenti sono coinvolti nell’identificazione della business issue e degli obiettivi di mercato di un’azienda applicando i diversi concept su un proprio brand. Fin da subito, gli iscritti al corso vengono impegnati nella gestione e nella pianificazione editoriale di contenuti promozionali e delle attività di comunicazione dell’account social: LuissFutureMakers. Con un meccanismo di “test and learn” e analizzando le strategie di comunicazione gli studenti valutano insieme ai manager di WPP, leader nel branded marketing, l’impatto dei propri post.

Questo modello ben si inserisce nell’approccio didattico dell’Università che si propone di coinvolgere sempre più il sistema delle imprese nella co-progettazione di percorsi formativi con l’obiettivo di ripensare gli approcci educativi, inserendo fin da subito i ragazzi nel mondo del lavoro.

Grazie a quest’accordo, la collaborazione Luiss - WPP partita la scorsa estate con la Summer University “Applied Brand and Product Management”, uno dei percorsi formativi estivi offerti anche a studenti di altri Atenei e internazionali, da oggi si amplia anche al corso di Advanced Marketing Management della Laurea Magistrale in Management.