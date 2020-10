Lusso, al via l'accordo tra Lvmh e Tiffany: il prezzo scende a 131 dollari

Lusso: al via l'accordo tra Tiffany e Lvmh

Lvmh e Tiffany hanno trovato un accordo dopo il rischio di rottura delle trattative, ponendo fine a un conflitto scatenato dalla pandemia di Covid. Il virus ha rischiato di far deragliare le nozze. Il prezzo sarà rivisto al ribasso a 131,50 dollari per azione contro 135 pattuiti in un primo momento. I due gruppi oggi “hanno concluso un accordo che modifica alcuni termini del contratto di fusione concluso nel novembre 2019" e "secondo i termini di questo accordo, il prezzo dell'offerta è stato abbassato ed è ora di 131,50 dollari per azione e la certezza del completamento dell'operazione è stata rafforzata", ha dichiarato Lvmh in una nota. Secondo alcune fonti citate dal Financial Times Tiffany staccherà per i propri azionisti un dividendo di 0,58 dollari.