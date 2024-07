Lvmh fa shopping sul lago di Como, preso il castello di Urio. Diventerà un hotel di lusso

Lvmh, il castello di Urio diventerà un hotel di lusso

Il castello di Urio diventa francese. L'Opus Dei ha ceduto il castello al Gruppo Belmond, parte di LVMH. L'edificio, situato a Carate Urio sul lago di Como, è stato venduto per una cifra stimata tra i 50 e i 100 milioni di euro, secondo quanto riferito da fonti di mercato.

Il contratto preliminare era stato firmato a novembre dell'anno scorso ed è stato finalizzato di recente dalle due parti, dopo che il Vicario dell'Opus Dei per l'Italia e i suoi consiglieri hanno deciso di cessare l'utilizzo del "Castello di Urio" come casa per ritiri spirituali, una funzione che aveva dal tardo anni Cinquanta.

Questa transazione è l'ultimo sviluppo nella relazione tra LVMH e il mercato immobiliare di lusso italiano. Circa un anno e mezzo fa, a dicembre 2022, Bernard Arnault, capo della maison parigina, aveva acquisito la Casa degli Atellani a Milano per circa 50 milioni di euro, ampliando la sua collezione di proprietà iconiche.