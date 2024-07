Arnault regala 1mld di euro ai cinque figli: cedola d'oro per i patron di Lvmh

Bernard Arnault distribuisce un miliardo di euro ai figli: il dividendo più alto di sempre

Bernard Arnault non sbaglia un colpo. Sì perché oltre a prendersi tutto ciò che gli passa sotto il naso, il magnate di LVMH, si è appena diviso una maxi-cedola da un miliardo di euro insieme ai suoi cinque figli. La remunerazione più alta mai distribuita negli ultimi 15 anni (se non di sempre), ed è il dividendo record che gli Arnault hanno ricevuto dalla società di famiglia, Financiere Agache.

La holding privata, non quotata in Borsa, è il forziere dove confluiscono i profitti di alcuni dei marchi del lusso più prestigiosi al mondo, tutti riuniti sotto l'ombrello del gruppo quotato Lvmh: Dior, Bulgari, Louis Vuitton, Fendi, Loro Piana, Tiffany, Dom Pérignon, Moët & Chandon e molti altri.

Pur essendo la distribuzione di liquidità più ricca degli ultimi 15 anni per la famiglia Arnault, questa "cascata di soldi" è solo una piccola frazione del loro "conto in banca", che è ben distinto dal valore delle partecipazioni azionarie che definisce la loro posizione nei ranking di ricchezza. Infatti, come riporta il Corriere della Sera, le partecipazioni azionarie sono solo teoricamente disponibili (bisognerebbe venderle), mentre il "conto in banca" rappresenta gli utili che la Financiere Agache può distribuire alla famiglia in qualsiasi momento. Al netto del miliardo appena distribuito, questa riserva ammonta a 15,5 miliardi di euro secondo il bilancio 2023.

Il colosso del lusso

Financiere Agache, tramite Christian Dior, possiede il 42% di Lvmh, con la famiglia Arnault che detiene complessivamente il 48% delle azioni e oltre il 60% dei diritti di voto. Nel 2022, la governance familiare era stata riorganizzata con la creazione di Agache Commandité, una società in accomandita semplice posseduta pariteticamente dai figli Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric e Jean. Il risultato netto di Financiere Agache nel 2023, da cui è stato prelevato il miliardo di euro, è stato di 2,55 miliardi, principalmente dai dividendi di Dior e LVMH. Questo surplus alimenta una riserva disponibile che oggi ammonta a 15,5 miliardi di euro.

Nell’accomandita, solo i fratelli possono essere soci e non possono vendere le loro quote fino al 2052 mentre Bernard Arnault, il fondatore, mantiene il controllo come amministratore con poteri illimitati fino all'età di 95 anni.