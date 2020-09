M&A Award 2020: “Aziende che non hanno paura di crescita”

Si è tenuta oggi la XV edizione dell'M&A Award, progetto che ha come obiettivo la valorizzazione delle migliori acquisizioni tra imprese dell'anno. La Giuria e i Vincitori

L’ M&A Award, giunto alla XV edizione, è nato da un’idea di KPMG, Fineurop Soditic e Class Editori, con il patrocinio dell’AIFI e dell’Università Bocconi. Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le operazioni di fusione e acquisizione tra imprese che contribuiscono ad aumentare la competitività del ‘Sistema Italia’.

L’M&A Award ha acquisito nel corso degli anni una precisa identità che punta a valorizzare storie imprenditoriali e progetti industriali nel quali l’M&A viene utilizzato come acceleratore della crescita. Il premio rappresenta, inoltre, un’occasione di dialogo tra il mondo della finanza e quello dell’industria nella convinzione che sia necessario rinsaldare il legame tra questi due mondi, promuovendo la reciproca conoscenza.

Durante l'evento sono stati approfonditi i temi caldi dell'attualità economico-finanziaria con alcuni dei più importanti esponenti della business community.

Fino a giungere alla premiazione delle operazioni di M&A.

Gruppo Interpump è il vincitore della categoria Italia su Italia. Riconoscimento che premia le operazioni di M&A volte a rafforzare i processi di consolidamento e di creazione di valore a livello nazionale.

Fabio Marasi, membro del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Interpump: “Il grupo ha raggiunto una leadereship a livello internazionale. L’M&A rappresenta circa i 2/3 della nostra attività annua".

Il premio 2020 per le acquisizioni di Italia su Estero è vinto dal Gruppo Bracco per l’acquisizione di Blue Earth Diagnostics. Il premio sancisce la spinta all’internazionalizzazione e la capacità di cogliere opportunità di crescita nel mercato globale dell'azienda italiana.

Calsonic Kansel è il vincitore degli M&A Award 2020 per la categoria Estero su Italia per l’acquisizione di Magneti Marelli avendo puntato sulle opportunità di sviluppo del ‘sistema Italia’ e sulle sue caratteristiche industriali.

Le operazioni sono state esaminate da una Giuria, presieduta da Massimo Tononi, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti e composta da 23 esponenti del mondo delle istituzioni, dell’economia e dell’imprenditoria. Grazie ad un imprinting professionale eterogeneo, la Giuria è in grado di esprimere una valutazione indipendente e multidisciplinare sui diversi profili delle operazioni selezionate.

Massimo Tononi, Presidente di CDP e Presidente della giuria M&A Award: “Viviamo in una situazione di grande incertezza. Le conseguenze di questa crisi non sono ancora del tutto evidenti. Sono ottimista, vedo una generale propensione al consolidamento. Il 2021 potrebbe essere un anno di svolta per passare dalle parole ai fatti ed ottenere una solidità di bilancio. Le condizioni macro sono favorevoli, la liquidità è significativa. Mi auguro che l’M&A sia di crescita e non di salvataggio”.

Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana e membro della giuria dell’M&A Award: “È stato molto difficile scegliere tra i finalisti, la maggior parte delle operazioni erano infatti meritevoli e potenzialmente vincitrici. La visione che emerge dai dati a nostra disposizione mostra un fortissimo rallentamento delle operazioni nel secondo semestre 2020, durante il lockdown. Semestre in cui le operazioni di M&A sono passate in secondo piano e molte a livello internazionale sospese e annullate. Sono fiducioso, però, che alcune delle operazioni si concluderanno nell’ultimo semestre dell’anno. Il Covid ha infatti aiutato e accelerato l’utilizzo di tecnologie, che erano già disponibili ma ancora inutilizzate al massimo della loro capacità”.

È stato, in oltre, assegnato durante la web conference il premio “Finanza per la crescita”. Si tratta di un riconoscimento assegnato dagli organizzatori per valorizzare quelle società, imprenditori o manager che nel corso della loro carriera hanno utilizzato l’M&A come leva strategica per la crescita, i cosiddetti Serial Acquirer. Il vicnitore 2020 è Zucchetti Group, la prima softwer house italiana che opera in più di 50 paesi anche grazie al M&A.

Giovanni Mocchi, Vice presidente Gruppo Zucchetti e vincitore dell'M&A Award 2020: “Attraverso le acquisizioni realizzate siamo entarti in undici Paesi nel mondo, abbiamo raggiunto nuovi mercati, abbiamo allargato la nostra penetrazione modulare e abbiamo accelerato il nostro tasso di innovazione interno. Abbiamo acquisito aziende sulla gestione del dato, sull’artificial intelligence ed altre sul fintech seguendo il modello di governance delle acquisizioni di lasciare grande autonomia all’imprenditore che acquisiamo e mettendo a loro disposizione sinergie per accelerare il loro processo imprenditoriale”.

Il messaggio che emerge dalla XV edizione dall’M&A Award è quindi un messaggio di fiducia verso il futuro. Si sono sentite storie e testimonianze di imprese che non si sono arrese in questi mesi di crisi, esempi di resilienza e luce per il futuro dell'Italia. Imprese che rappresentano un esempio solido per tutto il Paese essendo divenute espressione concreta della voglia non solo di ripartire, ma di confermarsi e migliorarsi accelerando sempre di più i propri processi.