Manovra, il caos è totale. Passano bonus psicologo e 1 mese in più di congedo

Manovra, extraprofitti delle banche ai commercianti per le tasse sul Pos

Il governo adesso deve veramente accelerare o sarà esercizio provvisorio. Il testo della manovra ha subito un brusco stop in Commissione Bilancio a causa della montagna di emendamenti presentati. Impossibile quindi portare la misura in Parlamento nella giornata di oggi, la fiducia alla Camera a questo punto slitta a venerdì. Dopo oltre 5 ore di votazione in Commissione Bilancio alla Camera sugli emendamenti alla manovra economica sono state approvate 118 proposte di modifica su 969 presentate. Altri 171 emendamenti sono stati respinti, 48 dichiarati inammissibili e 317 accantonati. Restano ancora da trattare 611 testi. Tra le novità - si legge sul Sole 24 Ore - spunta anche il bonus psicologo, con una riformulazione di un emendamento presentato dal Pd e che dunque potrebbe incassare il parere favorevole del governo.

E ancora: nella manovra potrebbe trovare spazio anche un fondo alimentato dalla tassazione sugli extraprofitti delle banche per garantire ristori ai commercianti penalizzati dalle commissioni sui pagamenti elettronici. Intanto in commissione Bilancio alla Camera sono stati depositati circa 30 emendamenti dei relatori e sono arrivati anche i pacchetti dei gruppi riformulati. Lo ha riportato uno dei relatori della legge di Bilancio, Roberto Pella (FI), a margine dei lavori della commissione. Una corsa al fotofinish dopo che nelle ultime ore i lavori sono rimasti sospesi per le trattative fra il governo e i gruppi, di maggioranza e opposizione. Gli emendamenti dei relatori ancora non sono stati depositati. Fra questi, è atteso il nuovo bonus cultura, destinato ai diciottenni con Isee sotto i 35mila euro o il voto di 100/100 alla maturità. Capitolo Rdc, accordo per far saltare il sussidio al primo rifiuto anche per offerte di lavoro non "congrue".