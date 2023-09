Manovra: tassa sulle scommesse online per i soldi alla Sanità. Irpef al 23%?

Sanità, servono 4 miliardi: arrivano dalle scommesse online?

Tra le priorità della manovra c'è quella di trovare 4 miliardi di euro per la Sanità. Come richiesto dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Come spiega Repubblica, "per i sindacati e le organizzazioni di settore quei quattro miliardi sono anche pochi: la Cgil ne chiede almeno cinque in più ogni anno, per i prossimi dieci anni, «per garantire a tutti il diritto alla salute e frenare il processo di privatizzazione del Servizio sanitario nazionale»".

Sempre come riporta Repubblica, "dalla maggioranza arriva anche una proposta complementare, che individua un flusso di fondi ulteriori, rispetto alla manovra, a sostegno della sanità. A formularla è il presidente della Commissione Affari Sociali, del Senato Franco Zaffini (FdI)". Si punta, spiega il documento firmato da 12 senatori di maggioranza, a «un riordino della disciplina delle entrate complessive dall’attività di raccolta del gioco che, in particolare, consegua un aumento dei canoni di concessione, specie dei giochi online, in funzione dei volumi di raccolta delle giocate e delle scommesse».

Leo lavora alla riforma fiscale: si amplia l'Irpef al 23%?

Intanto, il viceministro Maurizio Leo, che deve attuare la legge delega per la riforma del fisco, sta lavorando su tutte le ipotesi per tenersi pronto agli scenari che deriveranno dalle risorse disponibili per la manovra. Come scrive il Corriere della Sera, Leo "sta valutando di far partire la riforma dell’Irpef dal 2024, accorpando i primi due scaglioni. Obiettivo massimo: estendere l’aliquota del 23% fino a 28mila euro di imponibile, contro i 15mila attuali".

Secondo il Corriere, "il taglio del cuneo non esclude quello dell’Irpef; le due cose possono combinarsi, confermando e anzi rafforzando l’alleggerimento del prelievo sui redditi medio-bassi. Per portare a casa il risultato servono circa 14 miliardi: 10 solo per confermare gli effetti del nuovi spazi di manovra".