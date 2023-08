Manovra, tagli alle maxi pensioni: il governo cerca almeno 30 miliardi

Manovra, il vincolo insuperabile per il governo: tutti i fondi per ridurre le tasse

Il governo Meloni si prepara ad affrontare un autunno bollente. Sono tante le decisioni importanti che attendono la premier al rientro delle vacanze. Una delle questioni più impegnative per l'esecutivo riguarda la prossima legge di bilancio, il tempo stringe e servono parecchie risorse: almeno 30 miliardi. Qualche aiuto - si legge sul Messaggero - dovrebbe arrivare dalla riforma del Fisco, ma con un vincolo insuperabile: i soldi che saranno trovati sul fronte fiscale dovranno andare tutti a ridurre le tasse e non perdersi in altri rivoli. E il principale capitolo al quale si guarda per trovare qualche miliardo di euro da destinare al taglio delle aliquote, è la revisione delle "tax expenditures".

Un termine inglese che sta a indicare tutte le detrazioni e le deduzioni che riducono la base imponibile per i contribuenti e dunque le tasse che questi ultimi versano allo Stato. Il disboscamento "mirato" è complicato. Ce ne sono alcune che hanno pochissimi beneficiari, altre per importi bassi. Ma dietro ogni sconto di imposta si cela una lobby spesso rumorosa. Il vice ministro all'Economia, Maurizio Leo, ha già individuato una platea di 227 crediti di imposta che valgono 36 miliardi di euro.

La maggior parte - prosegue Il Messaggero - sono legati al mondo delle imprese, e vanno dagli sgravi per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, ai crediti riconosciuti alle banche per le perdite future sulle sofferenze (le cosiddette Dta), fino a tutti quei crediti creati per rispondere prima alla pandemia e poi alla crisi energetica. C'è poi il capitolo delle detrazioni e delle deduzioni sull'Irpef per le persone fisiche. Anche in questo caso ci sono sul tavolo alcune ipotesi di intervento. Il progetto sarebbe quello di riservare a ogni contribuente un plafond da usare per le detrazioni. L'ipotesi di tagliare i bonus e ritoccare le pensioni sembra essere la vai maestra per il governo.