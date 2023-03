Pharma, Marchesini si rafforza: acquisito un ramo della milanese M.A.R Spa

M.A.R. Spa e il suo packaging conquistano Marchesini: il nuovo accordo punta a rafforzare la produzione del settore pharma e cosmetico

Con l’entrata di M.A.R. Spa in Marchesini Group si allarga ulteriormente il ventaglio di tecnologie a disposizione della multinazionale di Pianoro per il confezionamento di prodotti del mondo Pharma.

La M.A.R. SpA è una società di Lainate, specializzata nel realizzare macchine per il riempimento di liquidi e polveri in flaconi di vetro e plastica, in siringhe, carpule e altri contenitori per il settore farmaceutico e cosmetico. La loro ascesa è iniziata alla fine degli anni settanta, quando realizzarono una delle prime linee al mondo per il confezionamento di prodotti farmaceutici dotata di sistema di pesatura in condizioni sterili.

Pietro Cassani, amministratore delegato di Marchesini Group, che a seguito dell’operazione diventa ufficialmente amministratore unico di M.A.R., fa sapere: ”la sua gamma di prodotti dedicata al riempimento di polveri e riempimento liquidi, anche in ambiente asettico, rappresenta un’opportunità di arricchimento della proposta di linee complete offerta da Marchesini Group. In particolare - aggiunge Cassani - attraverso Corima, la nostra azienda specializzata nelle tecnologie che impiegano soluzioni robotizzate in grado di garantire massima precisione in ambienti a contaminazione controllata”.

Ciò nonostante l’assetto organizzativo e del personale dedicato di M.A.R. S.p.A. rimarrà nella sede di Lainate, con l’apertura all’idea di “crescere assumendo tecnici e progettisti”.

Questa novità però non è l’unica a bollire in pentola. Infatti “Le sinergie si allargano alle società del Gruppo: CMP Phar.ma per l’ispezione dei processi e le lombarde SEA Vision, Auteco e Dott. Bonapace, rispettivamente per la produzione di sistemi di visione e raccolta dati, l’automazione dei processi e le macchine di laboratorio”.