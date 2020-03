Marcolin, Massimo Renon lascia l’azienda e passa a Benetton

Marcolin, Massimo Renon lascia il timone dell’azienda e passa a Benetton

Massimo Renon saluta Marcolin. Il CDA della società veneta specializzata in eyewear e il manager – si legge in una nota – “hanno concordato di risolvere consensualmente i rapporti contrattuali tra loro esistenti con effetto a partire dal 14 aprile 2020”. Come riporta PambiancoNews, Renon, attualmente AD e direttore generale, era entrato in azienda nel 2017. “Il consiglio di amministrazione ringrazia Massimo Renon per l’impegno profuso nel supportare la società in questi ultimi tre anni ed averla indirizzata verso un futuro di ulteriori successi”, continua il comunicato.

Massimo Renon è pronto a passare da Marcolin a Benetton. Dopo qualche indiscrezione circolata durante il fine settimana, come riporta il Corriere della Sera, il manager questa mattina, 9 marzo, si è dimesso da amministratore delegato di Marcolin. Lascerà l’incarico a partire dal 14 aprile.