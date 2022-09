Marion Hoellinger nuova AD di Unicredit Bank AG, prende il posto di Diederich

Marion Hoellinger nuova AD di Unicredit Bank AG

UniCredit e HypoVereinsbank annunciano la nomina di Marion Hoellinger ad amministratore delegato di UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank). Michael Diederich lascerà il suo ruolo di amministratore delegato per diventare vice amministratore delegato e Cfo del FC Bayern Monaco. La nomina di Marion Hoellinger sarà effettiva a partire dal 1° marzo 2023 e, in attesa dell'approvazione da parte delle autorità di supervisione, Michael Diederich diventerà membro del Consiglio di sorveglianza di UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank).

"Marion - spiega una nota - lavora in UniCredit Bank AG da oltre 30 anni e dal 2021 è membro del management board. Più di recente, è stata responsabile dell'attività tedesca di Retail e Private & Wealth management all'interno della banca, portando avanti l'introduzione dell'approccio omnichannel e promuovendo la strategia di crescita del segmento. Ha sempre dimostrato capacità di promuovere percorsi di crescita nel business e la sua comprovata esperienza la rende il successore più adatto a ricoprire questo ruolo".

"Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida e di avere l'opportunità di contribuire alla costruzione del futuro di un'azienda che conosco molto bene nel ruolo di amministratore delegato. Anche se i tempi che stiamo attraversando non sono facili, abbiamo tutte le leve per accompagnare UniCredit in questo nuovo percorso con una determinazione e una passione che so di condividere con tutti i miei colleghi in Germania", ha dichiarato Marion Hoellinger.

"Sono molto soddisfatto di aver trovato in Marion Höllinger un successore eccellente all'interno dell'azienda. Conosce la banca e il Gruppo da molti anni e nel corso della sua permanenza nella nostra azienda ha dimostrato non solo eccellenza professionale, ma anche grandi capacità di leadership e di realizzazione degli obiettivi", ha dichiarato Andrea Orcel, presidente del Consiglio di Sorveglianza di UniCredit Bank AG e amministratore delegato di UniCredit Group. “Marion è un nuovo amministratore delegato dotato di una profonda conoscenza del mercato e dei nostri clienti. Una persona in grado di comprendere il panorama e le sfide che dobbiamo affrontare, nonché di far crescere l'azienda e di garantire il conseguimento degli obiettivi del nostro Piano strategico, sbloccando tutto il potenziale di HypoVereinsbank".