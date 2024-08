Mars mangia tutto: acquisita Kellanova per 35 miliardi. Ora tra i suoi snack anche Pringles e Kellogg's

Mars mangia tutto, acquisita Kellanova per 35 miliardi di dollari

Il colosso Usa dell'agroalimentare Mars, che detiene i marchi M&M's e Snickers, ha firmato un accordo per l'acquisizione per 35,9 miliardi di dollari del gruppo statunitense Kellanova che è proprietario tra gli altri del marchio Pringles. Lo rende noto il gruppo Usa in un comunicato.

L'operazione di 83,50 dollari per azioni in cash rappresenta un premio di circa il 44% rispetto al valore del titolo Kellanova degli ultimi 30 giorni e un premio di circa il 33% rispetto all'andamento delle ultime 52 settimane.

Oltre a Pringles, Kellanova detiene i marchi iconici di snack tra cui Cheez-It, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats, NutriGrain e Rxbar, oltre a marchi alimentari apprezzati tra cui Kellogg's (internazionale), Eggo e MorningStar Farms. Nel 2023 Kellanova ha registrato un fatturato netto di oltre 13 miliardi di dollari, con una presenza in 180 mercati e circa 23.000 dipendenti.

Il portafoglio di Kellanova completa l'attuale portafoglio Mars, che comprende marchi di snack e dolciumi da miliardi di dollari come Snickers, M&M's, Twix, Dove ed Extra, nonché Kind e Nature's bakery.

Mars ha anche 10 marchi di prodotti per la cura degli animali domestici con oltre 1 miliardo di dollari di vendite, tra cui Royal Canin, Vca, Pedigree, Banfield, Whiskas, Bluepearl, Cesar, Sheba, Anicura e Iams. Con oltre 150.000 dipendenti nelle sue attività Petcare, Snacking e Food, Mars ha registrato un fatturato netto nel 2023 di oltre 50 miliardi di dollari.