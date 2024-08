Spinelli "fuori" dalla sua azienda per 5 anni, subentra il figlio: così si è garantito i domiciliari. I documenti esclusivi

Spinelli "fuori" dalla sua azienda per 5 anni, così si è garantito i domiciliari. Ma l'imprenditore si consola con 5 milioni di euro di cedola

Sta in un “donazione di diritto di usufrutto vitalizio su quote di srl” e nell’impegno per il prossimo quinquennio a non occuparsi di affari la ragione per cui i giudici di Genova hanno da poco concesso gli arresti domiciliari ad Aldo Spinelli, l’imprenditore coinvolto nella Tangentopoli della regione che è costata la poltrona al governatore Giovanni Toti.

Il primo agosto scorso, infatti, nel capoluogo ligure davanti al notaio Lorenzo Anselmi si sono presentati Spinelli padre e il figlio Roberto con i loro avvocati. Papà Spinelli titolare del 57% con usufrutto vitalizio della Spinelli srl, la cassaforte del gruppo, ha donato questo diritto al figlio, che ne era nudo proprietario ma pieno proprietario del restante 47%, per un controvalore di 9,9 milioni di euro.

Ma non solo perché Roberto, oggi quindi pieno proprietario del 100%, “si impegna - dice l’atto - a detenere il controllo di Spininvest per un periodo non inferiore a 5 anni”. Quindi papà Aldo è fuori dal business fino al 2029 e del resto pochi giorni prima Spinelli senior e junior avevano lasciato il consiglio d’amministrazione che vede come nuovo presidente David Ermini e quali consiglieri Vittorio Gattone e Nicola Scodnik.

C’è da dire che gli Spinelli possono comunque festeggiare perché hanno incassato pochi giorni fa 5 milioni di euro di cedola erogata proprio dalla Spininvest che ha chiuso il bilancio ordinario 2023 con un super utile di 42,4 milioni rispetto agli 11 milioni dell’esercizio precedente.

Il mega profitto si deve ai 13 milioni di cedola arrivati dalla controllata Spinelli srl (la subholding operativa) e alla plusvalenza di 20,5 milioni (su un prezzo totale di 21,3 milioni) realizzata cedendo il 45% della stessa Spinelli al gruppo Hapag-Lloyd. Bene è andato anche il consolidato 2023 di Spininvest chiuso con ricavi e utile saliti anno su anno, rispettivamente da 207 a 240 milioni e da 26 a 56 milioni. Il gruppo ha un patrimonio netto di 107 milioni a fronte di 122 milioni di debiti.