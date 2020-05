Maxi contratto per Fincantieri. Commessa da 795,1 milioni negli Usa

La Marina statunitense ha aggiudicato a Marinette Marine Corporation, controllata di Fincantieri Marine Group, un contratto del valore di 795,1 milioni di dollari per la fornitura di una fregata. Si conferma così la strategia degli Stati Uniti di voler sottrarre l'Italia all'influenza della Cina, considerando gli ottimi rapporti che ha avuto negli ultimi anni Fincantieri con Pechino. Secondo quanto riferito dalla forza armata Usa, il contratto prevede un'opzione per un totale di 10 unita' e il valore totale, se tutte le opzioni saranno esercitate, sara' di 5,58 miliardi di dollari.



Fincantieri si e' aggiudicata la gara del programma Ffg(X) per nuove fregate lanciamissili, vincendo contro altri cantieri navali statunitensi, tra cui Huntington Ingalls Industries, General Dynamics Bath Iron Works e Austal Usa. Il contratto prevede la consegna della "capoclasse", cui dovrebbero seguire di volta in volta nei prossimi anni le altre nove navi opzionate. "Quando abbiamo iniziato questo viaggio quasi due anni fa e' stato con la convinzione che ci fosse un posto per nuove idee, nuove piattaforme e nuovi partner in un'industria cantieristica statunitense gia' di grande talento", ha affermato il ceo del Gruppo Fincantieri Marine Dario Deste. "L'annuncio di oggi convalida questo pensiero", ha aggiunto. Secondo quanto emerge dal bilancio della Marina Militare per il 2021, ci vorranno sei anni per completare la progettazione e la costruzione di questa prima nave, che dovrebbe essere consegnata nel 2026.

Fincantieri: Guerini, in Usa grande successo per il Gruppo - "Un grande successo per il Gruppo Fincantieri. Il comparto della Difesa racchiude molte delle eccellenze italiane e in questo momento in cui e' importante la ripresa delle attivita' produttive colpite dalla crisi Covid-19, si tratta di una importante iniezione di fiducia. Fincantieri porta nei mari del mondo la garanzia della tecnologia italiana. Un risultato importante, frutto anche di un intenso lavoro di squadra, che e' un segnale di fiducia nei confronti dell'Italia". Cosi' il ministro Guerini, appresa la notizia della gara aggiudicata a Fincantieri, uno dei piu' importanti complessi cantieristici al mondo, che conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, con oltre 19.000 dipendenti, ed e' il principale costruttore navale occidentale per la costruzione delle nuove fregate multiruolo di classe Fremm.

Fincantieri: Di Maio, ottimo risultato; un successo dell'Italia - "Ottimo risultato per Fincantieri che realizzera' per la Marina degli Stati Uniti 10 nuove fregate. Premiata la professionalita' di un gruppo industriale considerato a livello mondiale una vera eccellenza tecnologica", cosi' il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato l'importante gara aggiudicata a Fincantieri. "L'Italia ancora una volta, nonostante le difficolta' dell'emergenza coronavirus, dimostra di avere competenze e qualita' che ci permettono di primeggiare nel mondo, ma soprattutto dimostra la qualita' del proprio approccio, un approccio vincente, vitale, di cui dobbiamo essere orgogliosi", ha aggiunto il capo della Farnesina.

Fincantieri: Meloni, orgoglio italiano.E' successo straordinario - "Fincantieri orgoglio italiano: l'azienda si aggiudica la commessa per la costruzione delle nuove fregate della Marina militare americana. Congratulazioni all'ad Giuseppe Bono, all'intero management aziendale e a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo straordinario del nostro sistema industriale, che ci rende fieri di essere italiani". Lo dichiara la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.