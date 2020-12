Media, il colosso cinese del web Tencent si compra Universal Music Group

Media, la Cina si compra un altro 10% di Universal

Vivendi ha annunciato che il consorzio guidato dal colosso cinese del web Tencent ha deciso di esercitare la sua opzione per acquisire un ulteriore 10% del capitale della sua controllata Universal Music Group. L'operazione è realizzata "sulla base di un enterprise value di 30 miliardi per il 100% del capitale di Universal Music Group", precisa Vivendi in un comunicato. Il consorzio guidato da Tencent aveva inizialmente acquisito una partecipazione del 10% in Universal Music Group (UMG) alla fine del 2019 e aveva la possibilità di acquisire "fino a un ulteriore 10%" di questa filiale del gruppo francese entro il 15 gennaio 2021.