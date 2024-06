Mediaset, il 12 giugno la commemorazione per la morte di Silvio Berlusconi

Mediaset riunisce tutti i dipendenti del gruppo. Il 12 giugno la commemorazione di Pier Silvio Berlusconi al padre

Mediaset si ferma per il primo anniversario della morte del suo creatore. Il 12 giugno, a un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, a Cologno Monzese tutti i dipendenti del gruppo si riuniranno per ascoltare la commemorazione di Pier Silvio Berlusconi.

Come scrive l’account X pizzaliks, l’amministratore delegato di Mediaset parlerà davanti a un gigantesco palco in costruzione nel compound di Cologno Monzese in collegamento con la sede romana e con la filiale spagnola Mediaset Espana.

Tutti i dipendenti ascolteranno, così, il ricordo del figlio, ricevendo in omaggio la biografia del Cavaliere, scritta dal conduttore di Rete 4 Paolo Del Debbio.

Naturalmente, le malelingue si sono già scatenate: "Pier Silvio ha deciso di autoincoronarsi". Domani, molto probabilmente per portarsi avanti con l’annuncio della commemorazione, Pier Silvio ha convocato i giornalisti a Cologno Monzese. Non resta che rimanere sintonizzati.