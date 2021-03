Mediobanca, Caltagirone va in pressing. Donnet si gioca il rinnovo in 7 mesi

A detta di chi lo conosce bene, la mossa di Francesco Gaetano Caltagirone ha un unico senso: Mediobanca deve smettere di fare il bello e il cattivo tempo in Generali e gli altri azionisti forti a Trieste non devono più vedersi calare dall’alto le scelte sulla composizione del board del Leone, in particolar modo sull’amministratore delegato.



Francesco Caltagirone e il Ceo di Mediobanca Alberto Nagel

E’ da leggersi così, spiegano ad Affaritaliani.it alcune fonti vicine all’ingegnere romano, primo azionista singolo nella compagnia assicurativa dopo Piazzetta Cuccia, la mossa di Caltagirone di fare il proprio ingresso a sorpresa anche nella catena societaria a monte delle Generali con l’1,014%.

Il timing dell’acquisto non è casuale: il consiglio di amministrazione del Leone entra nel suo ultimo anno di mandato, sette mesi (i giochi si faranno in autunno e le discussioni fra i soci inizieranno prima dell'estate) in cui il Ceo Philippe Donnet si giocherà la riconferma alla guida del gruppo triestino.

E’ vero che dalla scorsa primavera è stata introdotta nella compagnia la modifica statutaria secondo cui spetta al consiglio uscente presentare la lista per il rinnovo del board, ma la composizione del futuro Cda scaturirà dalla dialettica fra i grandi soci delle Generali che, oltre a Mediobanca (con il 12,97%) e a Caltagirone, sono Leonardo Del Vecchio (primo azionista in Piazzetta Cuccia e a Trieste con il 4,84%) e la famiglia Benetton (3,98%).



Leonardo Del Vecchio Leonardo Del Vecchio

Non è un segreto che per il socio Caltagirone Donnet non faccia del proprio “dream team di manager assicurativi” e l’ingegnere capitolino è sempre stato critico nei confronti della gestione del Ceo del Leone. Ma a differenza di alcuni rumors che vorrebbero il costruttore romano, che a Trieste è anche vicepresidente (ha il 5,65% del capitale), già in manovra per trovare un nuovo capo-azienda per il prossimo mandato triennale del board, alcune fonti rivelano che verranno invece osservati e valutati i risultati del gruppo in questo ultimo anno. Stesso atteggiamento laico che, a quanto pare, terrà anche Mediobanca. Anche Del Vecchio avrebbe espresso delle criticità nella gestione, ma la valutazione complessiva pare positiva.





A parte il dossier Cattolica su cui si stanno registrando delle frizioni, quello che Caltagirone pare abbia sempre posto sul tavolo della governance è, oltre alla gestione non efficiente del capitolo M&A, la necessaria presenza a Trieste di un direttore generale esecutivo diverso da Frederic de Courtois, un manager in grado di presidiare meglio e più da vicino il business assicurativo colmando la distanza fra il group Ceo e le divisioni operative.

Più in piccolo il principio che ha ispirato l’ingegnere romano nell’entrare nel capitale di Mediobanca è lo stesso che ha motivato, ma con una mossa molto più aggressiva, l'investimento di Leonardo Del Vecchio che salirà progressivamente nel libro soci di Piazzetta Cuccia a botte dell’1% al mese fino a fermarsi alla soglia del 20%. Ma l’obiettivo è lo stesso: dettare legge a Trieste per riportare Generali ai “vecchi fasti”. Un investimento, oltretutto, dove Caltagirone ha sborsato più soldi di tutti nel nocciolo duro di azionisti tricolori e continuerà a farlo.

@andreadeugeni