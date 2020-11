Mediobanca, il gruppo del "pet food" Monge detiene oltre 1% del capitale

Il gruppo Monge, controllato dall'omonima famiglia piemontese, possiede l'1,003% del capitale societario di Mediobanca. E' quanto emerge dalle comunicazioni della Consob. L'operazione risale allo scorso 23 ottobre e la partecipazione, come diretta proprieta', e' intestata a Servizio Italia Spa - Societa' fiduciaria di servizi riconducibile al gruppo Monge, realta' industriale italiana attiva nel settore degli alimenti per cani e gatti.

Monge, che ha il suo quartier generale a Monasterolo di Savigliano (Cuneo), e' interamente controllato dalla famiglia omonima. La presidente della societa' Emma Boretto, moglie del fondatore Baldassarre Monge, ha in mano il 16% del capitale. Le altre quote sono equamente divise con il 28% a testa tra tre figli Domenico, Alessandra e Franca, la seconda generazione. Si tratta di un colosso del 'pet food' che esporta in oltre 80 Paesi nel mondo i suoi alimenti in scatola per cani e gatti, con forti accordi commerciali soprattutto nel mondo della gdo.

Nel 2019, i ricavi da vendite del gruppo Monge sono saliti sopra i 262,9 milioni di euro con un utile netto consolidato stabile a circa 19,9 milioni. La capogruppo controlla Monge Logistica Srl, Monge Bulgaria e ha il 40% di Ami Pet Food.