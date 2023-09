Meloni d'autunno, Bruxelles taglia le stime sul Pil Ue. Trema l'Italia

Ue, le stime di decrescita del Pil fanno tremare il governo Meloni. Il governo è al bivio

Non c'è pace per il governo Meloni, come se non bastassero le difficoltà relative alla manovra finanziaria con le difficoltà a reperire denaro, per la premier è in arrivo un nuovo grosso problema. Nelle previsioni dei conti che la Commissione Ue presenterà lunedì prossimo - si legge su Repubblica - le tinte saranno foschissime. Per l’Europa, per la Germania e anche per l’Italia. Sovvertendo tutte le attese ottimistiche che erano state illustrate a maggio scorso. Un documento che getterà un’ulteriore ombra di paure e sospetti sulla legge di Bilancio che l’esecutivo italiano si appresta a redigere. Se prima i "tagli" erano corposi, a questo punto dovranno essere corposissimi per rispettare gli impegni assunti con l’ultimo Def (il Documento di Economia e Finanza).

Quattro mesi fa, con una ventata di positività, - prosegue Repubblica - Palazzo Berlaymont aveva fissato la crescita del Pil europeo nel 2023 all’1 per cento. Secondo le elaborazioni degli uffici di Bruxelles (che devono essere sottoposte ancora ad un'ultima revisione e limatura), quella stima dovrebbe essere ridotta di almeno un paio di decimali. L’Italia dovrebbe subire la stessa sorte se non peggiore. A maggio scorso, infatti, il Pil per quest’anno segnava un più 1,2 per cento. Un dato che aveva fatto urlare di gioia la maggioranza di centrodestra. Ma quella cifra non è più considerata attendibile.