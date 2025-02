Piombino, firmato l'accordo tra Metinvest e Danieli per un impianto siderurgico green

Metinvest Group e Danieli Group hanno firmato oggi un accordo tra azionisti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma che disciplina la loro partnership congiunta in Metinvest Adria S.p.A. Questo accordo è una componente importante del progetto di costruzione di un moderno stabilimento siderurgico a Piombino, in Italia. Formalizza i principali accordi tra Metinvest Group e Danieli Group in merito alla gestione congiunta, al processo decisionale e al finanziamento che faciliteranno la costruzione del nuovo stabilimento. La struttura è destinata a diventare un “ponte d'acciaio” che collega le industrie metallurgiche dei due paesi: Ucraina e Italia.

“Ancora una volta abbiamo mantenuto gli impegni. La firma dell’accordo tra gli azionisti segna un passo decisivo per il rilancio del polo siderurgico di Piombino, con la tecnologia green, avanguardia in Europa. Al tempo stesso, rafforza la cooperazione strategica tra Italia e Ucraina, creando un solido ponte tra le nostre industrie metallurgiche particolarmente importante nella prospettiva della ricostruzione dell'Ucraina”, ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La firma dell'accordo tra azionisti segna un passo importante nel rafforzamento della cooperazione strategica tra i due gruppi. Garantirà la gestione equilibrata ed efficace di Metinvest Adria S.p.A. ed è focalizzato sull'implementazione del progetto e sugli obiettivi strategici a lungo termine di entrambi i gruppi. Si prevede che l'accordo tra gli azionisti entrerà pienamente in vigore nella seconda metà del 2025, a seguito dell'adempimento di tutte le condizioni precedenti, incluso l'ottenimento delle necessarie approvazioni normative.

Durante la firma dell'accordo, Yuriy Ryzhenkov, CEO di Metinvest Group, ha dichiarato: "Data l'instabilità globale e la guerra in corso in Ucraina, la firma di questo accordo è un passo fondamentale per garantire lo sviluppo sostenibile e il futuro delle industrie metallurgiche ucraine e italiane. Questa è la nostra possibilità di unire e accelerare l'integrazione dell'Ucraina nell'UE. È un'opportunità per stabilire un segmento dell'economia che possa fungere da fondamento sia per costruire il futuro dell'Europa sia per ricostruire l'Ucraina dopo la guerra".

Metinvest Adria agirà come società di progetto per la costruzione e la gestione congiunta di un impianto di laminazione dell'acciaio ecosostenibile. Situato a Piombino, Toscana (provincia di Livorno), Italia, l'impianto svolgerà un ruolo chiave nella modernizzazione e nell'incremento della produzione di acciaio nella regione. La struttura utilizzerà la tecnologia del forno ad arco elettrico e materiali riciclati, tra cui rottami, ghisa e ferro ridotto direttamente, che saranno reperiti dalle attività ucraine di Metinvest.

Oltre all'accordo tra gli azionisti, l'incontro ha visto anche la firma di un contratto tra Metinvest Adria e Danieli per lo sviluppo dell'ingegneria di base per il nuovo stabilimento siderurgico di Piombino, che diventerà uno degli impianti di produzione di acciaio verde tecnologicamente più avanzati al mondo. Il progetto Metinvest Adria dovrebbe anche fungere da modello per la futura modernizzazione degli stabilimenti Metinvest di Zaporizhzhia e Kamianske in Ucraina.

“Questo progetto non è solo un investimento nell'innovazione e nella competitività, ma anche un ponte tra l'industria siderurgica italiana e quella ucraina. Danieli è impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che possano ridisegnare il futuro dell'acciaio, e la partnership con Metinvest è un chiaro esempio di come la collaborazione internazionale possa generare valore per l'intero settore. Questo impianto non sarà solo un simbolo di progresso industriale, ma anche un elemento chiave per la modernizzazione della produzione siderurgica in Italia e in Europa." commenta Giacomo Mareschi Danieli, CEO di Danieli Group.

Il contratto riguarda l'ingegneria di base per forni ad arco elettrico, la produzione di acciaio, la fusione e la laminazione sul modulo Danieli QSP-DUE. Include inoltre la creazione di un centro di lavorazione e assistenza dell'acciaio a freddo, nonché strutture e attrezzature ausiliarie. L'uso di tecnologie avanzate garantirà l'elevata produttività e la sicurezza ambientale dell'impianto.

Riassumendo, il 20 novembre 2024, Metinvest e Danieli Groups hanno firmato una dichiarazione che delinea i piani per costruire un grande impianto siderurgico verde durante un incontro dei governi italiano e ucraino a Roma. Il progetto prevede la creazione di un'acciaieria con una capacità produttiva annuale di 2,7 milioni di tonnellate. La costruzione dell'impianto sarà finanziata principalmente tramite fondi raccolti da istituti finanziari e creditizi internazionali, insieme al capitale proprio degli azionisti.