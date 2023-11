Microsoft decolla con l'AI e ora vale 2.700 mld in Borsa

Microsoft decolla con l'AI e ora vale 2.700 mld

Nove sessioni in crescita consecutiva, portando la capitalizzazione a circa 2.700 miliardi di dollari. Questa informazione è riportata da Mf. Microsoft supera i massimi storici toccati l'18 luglio e registra un aumento di oltre il 10% sul Nasdaq. Ieri, due ore prima della chiusura, le azioni della gigante tecnologica fondata da Bill Gates erano scambiate a 362,1 dollari (+0,4%). Dal primo giorno dell'anno, il valore delle azioni è aumentato di oltre il 50%, cancellando la perdita del -28,7% dell'anno precedente. Gli analisti attribuiscono questo successo agli aggiornamenti di ChatGpt annunciati da OpenAI, la startup in cui la big tech ha investito oltre 10 miliardi di dollari, con una valutazione di circa 30 miliardi.

A partire da lunedì, la creazione di una versione personalizzata del chatbot, i Gpt, sarà possibile per gli utenti di Sam Altman. Questi Gpt si adatteranno alle esigenze della vita quotidiana. Entro la fine di novembre, i bot degli utenti verificati saranno disponibili in uno store, dove saranno ricercabili e i più scaricati diventeranno una fonte di guadagno per i loro creatori, che riceveranno un pagamento di 400 dollari in proporzione ai download. La possibilità di creare un bot personalizzato è resa possibile dal nuovo modello di Intelligenza Artificiale di OpenAI, Gpt-4, l'ultima versione aggiornata fino ad aprile 2023, che supporta input fino a 300 pagine, oltre a immagini generate da AI Dall-E 3 e sintesi vocale.

Questa non è l'unica novità: tre giorni fa, la startup ha annunciato una riduzione dei prezzi per le aziende e gli sviluppatori software dei suoi prodotti, cercando di mantenere la leadership nel settore e rispondere alla concorrenza di Anthropic, una startup fondata da ex dipendenti di OpenAI, sostenuta sia da Amazon che da Alphabet. ChatGpt, che ha raggiunto circa 100 milioni di utenti attivi settimanali dopo una partenza record, è utilizzata da oltre il 92% delle aziende Fortune 500, con una crescita dal 80% di agosto. Tuttavia, ieri il chatbot ha subito una breve interruzione nel primo pomeriggio, ma la situazione è stata risolta in meno di due ore.

Gli analisti ritengono che le nuove funzionalità annunciate da OpenAI possano aumentare l'utilizzo di Azure, la piattaforma cloud di Microsoft, che consente agli utenti di sfruttare l'IA per creare nuove applicazioni. Negli ultimi giorni, Microsoft ha anche aggiornato gli strumenti di IA disponibili su Office, con proiezioni di ricavi che potrebbero raggiungere i 10 miliardi entro il 2026 secondo gli esperti. Inoltre, Redmond ha lanciato un nuovo assistente per Windows 11, introducendo una serie di novità per competere con Apple, che attualmente ha una capitalizzazione di 2.830 miliardi di dollari, nella classifica delle big tech.