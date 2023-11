Big Tech, utili sempre più in alto. Ma aumentano i licenziamenti

I profitti delle Big Tech volano: ecco perché

Le recenti trimestrali delle Big Tech di Wall Street, noti anche come i "fantastici 6" (Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta e Netflix), hanno mostrato una complessiva crescita nei fatturati e nei profitti, ma con differenze significative tra le aziende. Nell'ultimo trimestre, le Big Tech hanno segnato una significativa crescita nei fatturati e nei profitti. Il fatturato totale cumulativo ha raggiunto i 408,479 miliardi di dollari, con un aumento del 19,78% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I profitti netti complessivi hanno subito un notevole aumento, passando da 60,852 miliardi di dollari a 88,075 miliardi, registrando un incremento del 44,7%.

Uno dei fili conduttori di questa tornata trimestrale è stato il ritorno al business tradizionale. Un esempio di ciò è Amazon, che, nonostante il suo successo nel settore del cloud computing con Amazon Web Services (AWS), ha visto una notevole crescita nell'operating income derivante dal suo e-commerce "consueto". Nel periodo tra luglio e settembre 2023, l'azienda ha generato un operating income di 4,3 miliardi di dollari, dimostrando che il business tradizionale ha riconquistato spazio. La divisione AWS continua a essere altamente redditizia, con profitti per 17,4 miliardi di dollari al 30 settembre. Nonostante la crescita dell'e-commerce, l'operating income del cloud è rimasto stabile, evidenziando l'importanza del business tradizionale.

Anche Alphabet ha sperimentato un ritorno al business tradizionale, con un aumento dei ricavi da pubblicità. L'advertising di Google ha raggiunto i 44 miliardi di dollari, contribuendo al miglioramento dei ricavi complessivi del gruppo. Questa tendenza è confermata anche da Meta, precedentemente nota come Facebook, che ha registrato il suo migliore trimestre con un fatturato di 34,146 miliardi di dollari. Il business degli spot ha svolto un ruolo significativo in questa crescita, contrariamente alle aspettative di un anno prima.

L'Intelligenza Artificiale (AI) sta emergendo come un fattore chiave nei risultati trimestrali, anche se non è ancora chiaro in che modo influenzerà i bilanci delle Big Tech. Tuttavia, l'AI ha svolto un ruolo nell'ottimizzazione dei processi, in particolare nel settore della pubblicità. La capacità di analisi e utilizzo più efficiente dei dati degli utenti ha attirato gli inserzionisti e ha contribuito alla crescita dei ricavi pubblicitari. Meta e Alphabet sono due esempi di aziende che hanno sfruttato l'AI per migliorare l'efficacia delle loro operazioni pubblicitarie.

Il settore del cloud computing è stato un punto di forza per alcune delle Big Tech. Microsoft, ad esempio, ha registrato ricavi per 56,5 miliardi di dollari, trainati dalla sua divisione Azure. Quest'ultima ha visto una crescita del 29%, grazie anche ai servizi basati sull'AI. Tuttavia, l'andamento del cloud può variare tra le diverse aziende. Alphabet, nonostante una crescita dei ricavi, ha visto il suo titolo subire vendite a causa della valutazione insufficiente della sua divisione cloud.

Infine, il taglio dei costi è emerso come un tema trasversale nelle trimestrali delle Big Tech. La riduzione del personale è una delle strategie utilizzate per migliorare l'efficienza operativa e aumentare la redditività. Tuttavia, queste misure possono sollevare preoccupazioni riguardo all'impatto sui lavoratori. L'efficienza operativa è diventata un aspetto importante per le aziende, consentendo loro di migliorare i loro bilanci.

Le trimestrali delle Big Tech di Wall Street hanno mostrato una crescita complessiva nei fatturati e nei profitti, ma con notevoli differenze tra le aziende. Il ritorno al business tradizionale, l'uso dell'Intelligenza Artificiale e il taglio dei costi sono emersi come temi chiave in questa tornata. Tuttavia, è importante sottolineare che ogni azienda ha la sua storia e strategia unica. La competitività del settore tecnologico continua a spingere le aziende a cercare nuovi modi per migliorare la loro redditività e crescita.