Netflix, successo degli abbonamenti con pubblicità: 15 mln di utenti al mese

Netflix, boom degli abbonamenti senza pubblicità

A un anno dal lancio, il piano Netflix con pubblicità ha raggiunto i 15 milioni di utenti attivi a livello globale al mese. Netflix è reduce da una serie di aumenti in alcuni mercati per gli abbonamenti adv free, che mirano proprio a spostare l’attenzione dei nuovi iscritti verso le versioni con pubblicità. Ovviamente più remunerative per la piattaforma.

E, come scrive Primaonline, i risultati sembrano arrivare: alla presentazione dei conti per il terzo trimestre Netflix ha segnalato che nei paesi dove il piano è disponibile, gli abbonamenti con pubblicità rappresentano un terzo delle sottoscrizioni

La pubblicità su Netflix

Netflix, che ha come partner pubblicitario Microsoft Advertising, ha comunicato anche una serie di cambiamenti nelle impostazioni degli spot. Agli annunci da 15 e 30 secondi, si aggiungono ora anche quelli da 10, 20 e 60 secondi in tutto il mondo.

Come riporta Primaonline, sono cresciute anche le tipologie di inserzionisti, che ora includono dating, servizi finanziari avanzati e il settore farmaceutico, e abilitati targeting aggiuntivo per includere dispositivi mobili, altri generi, fasce orarie e la composizione demografica di base dell’audience.