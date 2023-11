Nokia fa causa ad Amazon e HP: uso illecito di brevetti per Prime Video e Twitch

Nokia ha fatto causa ad Amazon e HP per violazione di brevetti. La società di telecomunicazioni finlandese ha annunciato che sta facendo causa ad Amazon in cinque giurisdizioni globali, tra cui Stati Uniti e India, per violazione di brevetti su tecnologie legate ai video. Nokia ha intentato causa anche contro HP in un tribunale statunitense, sempre con l’accusa di aver utilizzato la tecnologia video Nokia senza il suo permesso.

Il gigante finlandese delle tlc ha affermato che i servizi di streaming Prime Video e Twitch di Amazon e i computer HP violano i suoi brevetti relativi alla compressione, distribuzione e altre tecnologie dei video in streaming. Secondo l’accusa di Nokia, Amazon e HP hanno rifiutato di prendere licenze sui brevetti e hanno invece utilizzato in modo improprio la sua tecnologia per consentire uno streaming video di alta qualità più efficiente. Nokia ha aggiunto che alcuni dei brevetti sono essenziali per gli standard dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni per la tecnologia di codifica video e che ha offerto loro licenze Amazon e HP a condizioni eque.

Pertanto, il produttore finlandese di apparecchiature per le telecomunicazioni ha chiesto al tribunale l’ordine di bloccare la presunta violazione di Amazon e HP oltre a un risarcimento danni in denaro per un ammontare imprecisato. La mossa di Nokia arriva dopo l’annuncio di qualche settimana fa sui prossimi licenziamenti:la società taglierà fino 14mila posti lavoro dal momento che si trova ad affrontare un calo delle vendite a causa della riduzione dei clienti.