Miele, nuovo allarme pesticidi: tutte le marche da non comprare

O sul pane al mattino, o nel the caldo per merenda o come dolce alla sera: il miele è un ottimo dolcificante naturale, che ha molti benefici, ricco di antiossidanti, ottima alternativa allo zucchero. Ma non solo, secondo alcuni studi scientifici, il miele migliora anche la salute cardiovascolare riducendo i livelli di colesterolo cattivo e di trigliceridi.

Sugli scaffali dei supermercati le varietà di miele sono diverse: ma qual è il migliore sul mercato? Secondo un'indagine condotta dalla rivista tedesca Öko-Test il miele bio italiano è sicuramente un'ottima scelta. Ma vediamo nel dettaglio i risultati del test che ci permette di compiere la miglior scelta considerando il rapporto qualità-prezzo.

Miele, allarme pesticidi: lo studio tedesco