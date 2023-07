Migliaia di vestiti a meno di sei euro, Asos lancia il portale Sample Sale

Asos risponde ai ricavi in calo lanciando la piattaforma Sample Sale

Asos ha introdotto una nuova piattaforma online per vendere il suo eccesso di stock. Il sito temporaneo Asossamplesale.com offre una vasta gamma di prodotti a marchio Asos, tra cui oltre duemila articoli di abbigliamento per uomo e donna provenienti dai marchi dell'e-tailer, come Asos Design e Asos Edition. Questi articoli sono disponibili a soli cinque sterline (circa sei euro), con sconti che arrivano fino al 90%. L'obiettivo del gruppo britannico è ridurre al minimo le scorte in magazzino. Al momento, il sito è accessibile solo ai consumatori nel Regno Unito.

Come scrive Pambianco, a metà giugno, Asos ha fornito un aggiornamento sulle sue prestazioni finanziarie relative al trimestre che si è concluso il 31 maggio, evidenziando una diminuzione del fatturato dell'11% a 858,9 milioni di sterline. Tale calo si riflette in una riduzione del 14% nel Regno Unito, del 4% in Europa, del 15% negli Stati Uniti e del 13% nel resto del mondo.