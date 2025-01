Oltre Impact rileva Themoirè e Oof Wear: nasce il polo del lusso sostenibile "Sustainable Platform"

Oltre Impact lancia "Sustainable Platform" dedicata ai brand sostenibili del settore della moda e del lusso

Oltre Impact SGR (“Oltre Impact”) - società di gestione con focus sull’impatto sociale e ambientale - annuncia di aver perfezionato tramite il fondo Oltre III l’acquisizione di due brand attivi nel mondo del lusso sostenibile, THEMOIRè e OOF Wear con l’obiettivo di lanciare la realtà “Sustainable Platform”.

THEMOIRè, fondata nel 2019 dagli stilisti Salar Bicheranloo e Francesca Monaco, disegna e commercializza borse nel segmento entry to luxury con attenzione alla sostenibilità dei materiali. Il prodotto è infatti realizzato con materiali naturali, come il sughero o la rafia, e riciclati, come l'eco pelliccia e il cotone riciclato. La società ha raggiunto nel 2023 un fatturato di circa 4 milioni di euro.

OOF Wear, ramo d’azienda della NYKY S.r.l., proprietaria del brand Momonì, disegna e commercializza outerwear realizzato con attenzione alla sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo di imbottitura proveniente dal riuso di tessili e plastica (PET). OOF Wear ha registrato nel 2023 un fatturato di circa 4 milioni di euro. I brand saranno gestiti attraverso la struttura dedicata Sustainable Platform che avrà l’obiettivo di accelerarne la crescita e dare ulteriore spinta al modello di business sostenibile, facendo leva sulla ricerca di nuovi materiali eco-compatibili per la produzione dei prodotti, l'adozione di tecnologie avanzate, l’impegno verso i fornitori e l’intera filiera produttiva per allineare gli standard etici e ambientali, l’implementazione di un sistema di misurazione del ciclo di vita dei prodotti (LCA – Life Cycle Assessment) per ottimizzare le performance e l’impatto ambientale (in termini di emissioni di CO2, consumo idrico, logistica, packaging).

Il progetto sarà guidato da Mirko Nesurini, manager di esperienza nel settore, che è stato nominato Amministratore Delegato delle due società e della holding Sustainable Platform che centralizzerà al suo interno la produzione, la logistica, la parte commerciale e amministrativa delle due realtà e le iniziative legate alla sostenibilità. Mentre ai due brand verrà delegato lo sviluppo creativo dei prodotti e la comunicazione. Con questa operazione il fondo Oltre III, tramite Sustainable Platform, acquisisce il 55% del capitale sociale di THEMOIRè e il ramo d’azienda legato alle attività del brand OOF Wear, con un investimento complessivo di € 6,2 milioni.

L’investimento è stato seguito da Nicola Lambert, partner di Oltre Impact, che ha dichiarato: "Siamo molto felici di questa operazione su due brand con un bel potenziale di crescita,riconosciuti sul mercato per la qualità dei prodotti e l’attenzione verso la sostenibilità, caratteristiche sempre più apprezzate dai consumatori. La nostra decisione di investire nella moda nasce dalla convinzione che sia possibile coniugare stile e design con l’impegno concreto per la sostenibilità, intervenendo su ogni aspetto, dai materiali alla produzione, fino all’intera filiera. Un progetto virtuoso che manterrà al centro la misurazione del processo, tramite LCA, e l’impegno al miglioramento continuo. Vogliamo dimostrare che questi valori possono essere non solo una scelta etica, ma anche un modello di successo per l’industria del lusso capace di ispirare i brand più affermati del settore."

Mirko Nesurini, Amministratore Delegato di Sustainable Platform ha commentato: "THEMOIRè e OOF Wear hanno saputo coniugare eleganza e sostenibilità nel segmento entry to luxury grazie al lavoro creativo di Salar Bicheranloo e Francesca Monaco per THEMOIRè e Giulia Salzillo per OOF. La nostra missione è accelerare la crescita di queste realtà, attraverso una piattaforma che punta a favorire l’innovazione e l’efficienza nelle pratiche produttive, attraverso un approccio integrato che garantisca elevati standard qualitativi e di sostenibilità, che sono i driver dell’investimento”.



Oltre Impact è stata assistita dagli studi legali Di Tanno Associati (Avv. Marco Sandoli) e CMP Law (Avv. Andrea Amato) per gli aspetti legali e fiscali, nonché per la due diligence legale; RSM (Fortunato Summonte) ha seguito la due diligence finanziaria; Bcome e Spin360 hanno gestito la due diligence per gli aspetti legati alla Sostenibilità. ABPS Commercialisti (Franco Pedrazzini) ha seguito la due diligence finanziaria e gli aspetti legali di OOF Wear. THEMOIRè è stata assistita per gli aspetti legali da Chiomenti (Avv. Benedetta Gizzi e Avv. Edoardo Canetta); GC Advisory (Gerardo Cavaliere) ha agito in qualità di advisor finanziario.



Oltre Impact SGR è una società di gestione che dal 2006 investe in aziende con un impatto sociale e/o ambientale positivo, supportata da una solida base di investitori istituzionali quali il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Banca Intesa Sanpaolo e alcuni family office italiani. Con i suoi fondi Oltre I, Oltre II e Oltre III ad oggi ha investito oltre €80 milioni in più di 50 società ad impatto sociale e ambientale. Il suo terzo fondo, Oltre III - qualificato articolo 9 - lanciato a fine 2021, ha raggiunto una dotazione di €78 milioni ed investito più di 30 milioni di euro in 10 PMI. Attraverso questo terzo veicolo, Oltre Impact investe in imprese innovative italiane con un modello di business di crescita centrato sulle sfide sociali e ambientali, con un fatturato superiore ai 3 milioni di euro e un EBITDA non superiore ai 3-4 milioni. Oltre è in grado di offrire sostegno finanziario, strategico e manageriale ad imprese con alto potenziale di crescita, con il fine di massimizzare rendimento e impatto. Il team unisce l’esperienza maturata nel venture capital e private equity con competenze manageriali, e grazie a un ampio network di advisors e professionisti di settore, è in grado di supportare le società partecipate.