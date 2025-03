Moltiply in trattativa con Prosieben per Verivox, un affare anche per Mediaset

Moltiply in trattativa con Prosieben per Verivox, l'affare che fa sorridere Mediaset

Moltiply (ex-Mutui online) conferma le trattative in corso per l'acquisto di Verivox (sito di comparazione prezzi) dall'emittente tedesca Prosieben. L'operazione spianerebbe la strada all'acquisizione della stessa Prosieben da parte di Mfe, ossia l'ex Mediaset che ha già in portafoglio quasi il 30% della società tedesca.

Proprio in vista dell'acquisizione Moltiply, che a dicembre, secondo indiscrezioni aveva offerto per Verivox 300 milioni, ha sottoscritto lo scorso 3 marzo un contratto di finanziamento da 450 milioni di euro (di cui 50 milioni revolving) con Intesa SanPaolo, Unicredit e Banco Bpm "finalizzato al sostegno delle esigenze finanziarie del gruppo".

Quindi non è difficile intuire che l'offerta è stata alzata per superare l'opposizione del fondo Usa General Atlantic (che controlla il 28.4% di NuCom che a sua volta controlla Verivox). A inizio settimana pareva che General Atlantic potesse entrare in Prosieben con una quota del 10% in cambio della sua partecipazione alle attività online e non core della tv tedesca.

Un'operazione non concordata che vedeva l'opposizione di Mfe che di Prosieben è il principale azionista. Moltiply ha confermato dunque le trattative in corso "per l'acquisizione di un importante gruppo attivo nella comparazione e intermediazione online sul mercato tedesco di cui verrà data completa informativa in caso di esito positivo".

Il quotidiano romano "Il Messaggero" ipotizza la chiusura della trattativa in tempi brevissimi, addirittura domani (venerdi). Moltiply ha specificato che il finanziamento verrà erogato solo in caso di esito positivo dell'operazione straordinaria.

Con la cessione di Verivox, che rappresenta l'asset più rilevante, con margine lordo pari a 40 milioni di euro, tra quelli non core di Prosieben, Mfe potrebbe procedere all'acquisizione della stessa, avendo già richiesto, alle banche, finanziamenti straordinari per 3,4 miliardi di euro. Dalla cessione dei suoi principali asset non core, oltre a Verivox anche il sito per la vendita online di profumi Flaconi, Prosieben, che valutava Verivox circa 500 milioni, contava di ricavare circa 700 milioni di euro.