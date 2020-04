Moncler attira i grandi investitori. Il segreto? Poco debito, alta marginalità

Bankitalia tra i soci di Moncler: anche Visco si mette il piumino *********************************************** Anche Moncler soffre le prese di profitto di inizio trimestre cedendo il 2,75% in parallelo all’analogo indebolimento dell’indice Ftse Mib, nonostante la notizia dell’ingresso tra i soci di Banca d’Italia. Via Nazionale, ha fatto sapere la Consob, lo scorso 30 marzo è salita all’1,001% del capitale di Moncler, partecipazione che alle attuali quotazioni di borsa vale meno di 85 milioni di euro, una frazione di quanto investito da gruppi come BlackRock (5,02%), Invesco (3,33%), Morgan Stanley Asia IM (3,25%), Temasek Holdings (2,87%), Norges Bank (2,71%), Vanguard (2,14%), GIC Private Limited (1,63%) e Fidelity (1,59%). Il flottante cala al 55% del capitale In tutto un blocco di azionisti finanziari di prima grandezza che pesano per circa il 22,5%, del tutto equivalente alla partecipazione di controllo di Remo Ruffini (e di Giovanni Tamburi, suo consocio all’interno del veicolo finanziario Ruffini Partecipazioni Srl, secondo alcuni “sponsor” di un eventuale polo del lusso che riuscisse ad aggregare altri brand del lusso come Armani, Praga o Ferragamo) e che riduce il flottante vero e proprio sul mercato a circa il 55% del capitale. Semplice investimento o prove di polo del lusso? Non abbastanza per rintuzzare le voci, circolate già a inizio anno, di una possibile acquisizione da parte della francese Kering. Così qualcuno a Piazza Affari inizia a chiedersi se, in piena emergenza coronavirus, la mossa di Banca d’Italia (che il 20 marzo è anche salita all’1,013% di Leonardo, in questo caso investendo circa 35 milioni di euro) da leggersi solo come operazione di trading o come segnale della volontà di difendere l’italianità di gruppi strategici da eventuali mire di concorrenti stranieri.