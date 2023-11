Mondadori, risultato consolidato a 87 mln. Migliora la posizione finanziaria

Migliora la posizione finanziaria netta di Mondadori

Il risultato consolidato prima delle imposte è stato positivo per 87,1 milioni di euro, in miglioramento di circa 11 milioni di euro rispetto a 75,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022. A tale performance, in aggiunta a quanto già evidenziato, ha contribuito il miglioramento per oltre 2 milioni di euro del risultato delle società partecipate, derivante in particolare dall'aggiornamento della valutazione al fair value della partecipazione nella società Ali e dalla contabilizzazione di una plusvalenza pari a 0,4 milioni di euro relativa alla cessione della partecipazione residua in See, società editrice de Il Giornale.

Lo rende noto il gruppo Mondadori con un comunicato. Il risultato netto del Gruppo al 30 settembre 2023, dopo la quota di pertinenza di terzi, è stato positivo per 66,3 milioni di euro e ha evidenziato un significativo miglioramento di 8 milioni di euro (circa il 14%) rispetto a 58,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022. Gli oneri fiscali del periodo sono ammontati a 20,5 milioni di euro rispetto a 17,6 milioni di euro al 30 settembre 2022 per effetto del maggiore risultato ante imposte.

"Il gruppo Mondadori ha registrato ottimi risultati e un significativo incremento della redditività nei primi nove mesi del 2023, ascrivibile al proseguimento di un'attenta gestione operativa, al contributo delle recenti acquisizioni e alle sinergie derivanti dalla loro integrazione, che hanno consentito un miglioramento della performance di tutte le aree di business e un rafforzamento patrimoniale del Gruppo. Possiamo quindi confermare quanto già annunciato lo scorso 29 giugno in termini di risultati attesi per l'esercizio in corso, ovvero un miglioramento sia dal punto di vista economico, sia finanziario". Lo dichiara, in una nota, Antonio Porro, amministratore delegato del gruppo Mondadori.

Il gruppo Mondadori comunica che sono confermate le previsioni precedentemente comunicate al mercato in data 29 giugno 2023. Per quanto riguarda i dati economici, si prevede crescita single-digit dei ricavi, la crescita dell'Ebitda Adjusted high single digit/low double-digit, con una marginalità attesa tra il 16% e il 17% e la crescita del 20% circa del risultato netto. Inoltre, sul Cash Flow Ordinario è atteso collocarsi in un range compreso tra 65 e 70 milioni di euro, evidenziando un incremento fino al 15% rispetto al dato del 2022; mentreo sull'indebitamento finanziario netto di Gruppo (Ifrs 16) è confermato collocarsi, a fine esercizio 2023, a 1,0x Ebitda Adjusted in riduzione da 1,3x di fine 2022.

La struttura patrimoniale del Gruppo evidenzia un ulteriore rafforzamento: la Posizione finanziaria netta escluso Ifrs 16 al 30 settembre 2023 è ammontata a -152,3 milioni di euro (debito netto), in miglioramento di oltre 20 milioni di euro rispetto a -173,4 milioni del 30 settembre 2022, per effetto della rilevante generazione di cassa del business e nonostante il cash-out relativo alle acquisizioni realizzate negli ultimi 12 mesi e alla distribuzione di dividendi realizzata a maggio 2023 per circa 29 milioni di euro.

La Posizione finanziaria netta Ifrs 16 si è attestata a -223,9 milioni di euro, da -235,7 milioni di euro del 30 settembre 2022, includendo una componente Ifrs 16 di -71,6 milioni di euro. Al 30 settembre 2023 il flusso di cassa degli ultimi 12 mesi derivante dall'attività ordinaria è stato pari a 64,6 milioni di euro mentre quello straordinario è stato negativo per 13,2 milioni di euro. Di conseguenza, il Free Cash Flow Ltm al 30 settembre 2023 è risultato positivo per 51,4 milioni di euro, confermando la capacità del gruppo di finanziare la propria politica di crescita per linee esterne.