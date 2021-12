Mooney, ecco la svolta. Il tandem Enel-Intesa è interessato all'acquisto

Mooney, Enel-Intesa interessate a comprare. Operazione in tandem

Enel e Intesa unite sono pronte ad un acquisto in tamdem di Mooney, la ex Sisal Pay. Esce di scena Cvc che va verso l'uscita definitiva e la monetizzazione. Invece - si legge sul Sole 24 Ore - c'è stata un'improvvisa accelerata e un accordo trovato tra i due colossi. Il big elettrico effettuerà l'acquisto e la banca salirà per arrivare a detenere il 50%. La partita si deciderà proprio alle battute finali. I board dei due gruppi previsti entro Natale per il via libera definitivo.

Secondo indiscrezioni il principale azionista di Mooney, - prosegue il Sole - cioè il private equity internazionale Cvc, sarebbe alle trattative conclusive per la cessione dell’azienda. Gli interlocutori sono ormai il gruppo Enel +0,46% e Intesa Sanpaolo, che hanno studiato un’operazione articolata per diventare soci paritetici di Mooney. Lo schema di massima prevede la vendita ad Enel ma con il pieno coinvolgimento di Intesa. Il gruppo Cvc dovrebbe uscire totalmente e monetizzare il proprio investimento.

