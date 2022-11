Morto Franco Tatò, addio al "Kaiser Franz" risanatore di Olivetti e Mondadori

Franco Tatò morto, il "Kaiser Franz" conosciuto da tutti per la "durezza" impiegata nel risanamento economico dei colossi che ha guidato

Addio a Franco Tatò, l'ex manager soprannominato dagli addetti ai lavori "Kaiser Franz", protagonista indiscusso del risanamento economico dei gruppi che ha guidato nel corso della sua carriera, come Olivetti, Mondadori, Fininvest ed Enel. L'imprenditore è morto questa sera per ictus, all'età di 90 anni. Era ricoverato a San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento al cuore. A darne notizia è stata la sua assitente, Alice Sormani. Accanto a lui c'erano la moglie Sonia Raule e la figlia Carolina. Conosciuto da tutti per la "durezza" impiegata nel risanamento economico dei gruppi che ha guidato nel corso della sua carriera tra cui Olivetti, Mondadori, Fininvest, Enel, Totò ha dedicato tutta la sua vita allo studio dell'innovazione.

Chi è Franco Tatò, il manager soprannominato "Kaiser Franz" morto all'età di 90 anni

Ecco chi è Franco Tatò, il manager filosofo, soprannominato “Kaiser Franz” per la durezza impiegata nel risanamento economico dei molti gruppi aziendali che nella sua carriera è stato chiamato ad amministrare. Dopo la laurea in Filosofia conseguito al Collegio Universitario Ghisleri di Pavia, Franco Tatò nel 1956 entra a far parte del Gruppo Olivetti. Qui, nella "fucina" dell’imprenditoria italiana, matura la propria esperienza professionale: prima come amministratore delegato di Austro Olivetti, British Olivetti, Deutsche Olivetti, Mannesmann-Kienzle di Villingen-Schwenningen, poi del gruppo Mondadori, Fininvest ed Enel.