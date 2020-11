mps avvia il collocamento di azioni residue dall'operazione scissione con amco

Il Monte dei Paschi ha avviato oggi un collocamento rapido di azioni, pari al 2,1% del capitale, che sono le azioni residue oggetto del diritto di recesso o del diritto di vendita a seguito della scissione a favore di Amco, inoptate, ossia non collocate presso gli azionisti della Banca. Si tratta, scrive Mps in una nota, di complessive 24.373.208 azioni per un controvalore di liquidazione di 32,63 milioni. Il collocamento tramite accelerated book building (Abb) parte oggi con effetto immediato. Goldman Sachs assiste il Monte dei Paschi nell'operazione (Sole Global Coordinator e Bookrunner).

La banca ricorda che fino al 30 novembre gli acquirenti delle azioni residue Mps, nell'ambito dell'Abb, avranno la facolta' di richiedere di non essere assegnatari di azioni B di Amco (societa' beneficiaria della scissione), di non vedersi annullate le azioni di Mps per effetto del rapporto di cambio della scissione e, quindi, di mantenere le azioni Mps acquistate.

Mps nella nota ricorda che lo scorso 21 novembre e' terminata l'offerta in opzione e prelazione rivolta ai soci della Banca per l'acquisto di 15,48 milioni di azioni ordinarie Mps, (1,36% del capitale) su cui e' stato esercitato il diritto di recesso a seguito dell'operazione con Amco (Hydra) e di altre 8,88 milioni di azioni (0,78% del capitale) su cui e' stato esercitato il diritto di vendita. Nell'ambito dell'offerta, sono state acquistate, in opzione e prelazione 64.573 azioni di Mps al prezzo unitario di 1,339 euro (valore di liquidazione), corrispondenti allo 0,006% del capitale della Banca.

Mps, che giovedi' riunisce il cda che dovrebbe fare il punto oltre che sulla revisione del capital plan anche sull'operazione Hydra con Amco destinata a perfezionarsi all'inizio di dicembre, nella nota rettifica al ribasso, dopo aver ricevuto alcune correzioni dagli intermediari, l'esito del recesso per un controvalore complessivo di liquidazione di 20,79 milioni al quale si aggiunge il controvalore complessivo di 11,92 milioni derivante dalle azioni oggetto del diritto di vendita. Anche in questo caso l'importo ha registrato una lieve rettifica al ribasso.