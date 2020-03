Mps: Bettio verso la presidenza. Il Tesoro tiene in bilico Salvetti

Le Nomine statali tengono banco, nonostante l'emergenza coronavirus. Pronte le prime caselle da riempire. Monte dei Paschi entro mercoledì dovrebbe avere la lista da far votare agli azionisti. Da quel che si apprende - riporta Repubblica - i partiti della maggioranza avrebbero concordato su otto nomi. Tra questi ci sarebbero Mauro Salvetti come ad, e per la presidenza la docente di politica economica Francesca Bettio. I confermati dal cda uscente sarebbero solo Nicola Maione e Angelo Riccaboni.

Ma poi la palla passerà al Tesoro e qui ci sono i dubbi del Mef per Salvetti, ex ad di Creval. Si preferirebbero manager con rapporti più consolidati con la Bce e la Commissione Ue. Si fanno i nomi al suo posto di Alberto Minali (ex ad Cattolica Assicurazioni), Roberto Nicastro (vice presidente di Ubi) e Marina Natale (ad di Amico). L'esito del confronto potrebbe regalare sorprese, è solo l'antipasto della tornata di nomine dello stato. Entro il 21 marzo dovrebbero arrivare anche tutte le altre liste, tra cui quella di Poste Italiane.