Mps, concluso l'aumento di capitale: alle banche il 3,7% delle azioni

Mps, completato l'aumento di capitale

Banca Monte dei Paschi di Siena comunica in una nota che l’aumento di capitale avente ad oggetto 1.249.665.648 azioni di nuova emissione risulta integralmente sottoscritto per il controvalore complessivo di 2.499.331.296 euro. Il nuovo capitale sociale di Bmps risulta quindi pari ad Euro 7.453.450.788,44, suddiviso in n. 1.259.689.706 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. La relativa attestazione ai sensi dell’articolo 2444 del Codice Civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Siena nei termini di legge, informa l'istituto.

Nello specifico, la quota del 96,3% dell’aumento di capitale raggiunta post esercizio dei diritti acquistati all’asta corrisponde a complessive n. 1.203.123.666 azioni spettanti al Ministero dell’Economia e delle

Finanze (“MEF”), in relazione alla quota di partecipazione già detenuta, e a investitori istituzionali e

privati. Le residue n. 46.541.982 azioni di nuova emissione - per un controvalore di Euro 93.083.964 (pari

al 3,7% dell’aumento di capitale) - saranno sottoscritte dalle banche del consorzio di garanzia, ossia

BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) S.A.,

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di joint global coordinators, e Banco

Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale e Stifel Europe Bank AG in qualità

di joint bookrunners, nonché da Algebris.