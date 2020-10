Mps, il governo pensa alla proroga? Rumors

Visto lo stallo a Siena, il governo potrebbe congelare per un paio di anni la partita Mps. Mentre i tecnici del Tesoro in stretto contatto con i vertici della banca e con l’advisor Mediobanca continuano a setacciare il mercato alla ricerca di un compratore, si fa sempre più concreta la possibilità di rimandare la privatizzazione.



Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, l’esecutivo potrebbe chiedere alla Commissione europea due anni di tempo in più rispetto alla scadenza di fine 2021 concordata al momento del salvataggio. Una scelta imposta dall’avverso momento di mercato e dalla pesante minusvalenza che oggi grava sulla partecipazione del Tesoro (primo azionista del Monteal 68%).

Difficile, scrive il quotidiano di Class, prevedere l’esito del confronto che, pur alla luce della maggiore elasticità introdotta negli ultimi mesi da Bruxelles, non si preannuncia semplice. Non sorprende quindi che parallelamente il Tesoro abbia deciso di continuare a battere almeno sino a fine anno la strada del deal di mercato. Ma gli esiti finora sono stati a dire il vero piuttosto inconcludenti e tutti i banchieri avvicinati dal Mef non hanno nascosto la perplessità.