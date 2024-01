Mps, in arrivo il dividendo. Il Mef pianifica le mosse e la Borsa brinda

A febbraio si attendono i risultati finanziari e la fine del periodo di restrizione per la vendita di azioni da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (Mef). Secondo Mf, gli utili sono in aumento del 22% a 974 milioni di euro, mentre i ricavi totali sono saliti del 16% a 489 milioni di euro. I costi operativi stanno subendo un aumento legato al rinnovo del contratto bancario nazionale, con costi del personale stimati in aumento di circa 40 milioni e un rapporto costi/ricavi intorno al 50%.

La banca sta affrontando sfide nel contesto legale, e le notizie recenti potrebbero avere un impatto significativo sui costi. Si prevedono accantonamenti per perdite sui crediti pari a 101 milioni di euro. Nonostante ciò, si anticipa un buon quarto trimestre in termini di ricavi, sostenuto soprattutto dal margine di interesse.

Gli analisti di Equita ritengono che i risultati presentati il 7 febbraio confermeranno questa tendenza positiva. Si prospetta una politica di remunerazione degli azionisti per il 2024, considerando la generazione di capitale della banca. Non escludono la possibilità di un dividendo simbolico già per il bilancio 2023, potenzialmente di 0,11 euro per azione, con un rendimento del 3%. Questo potrebbe agevolare il processo di privatizzazione avviato dal governo. Dopo la fine del periodo di restrizione alla fine di febbraio, il Tesoro potrebbe considerare una nuova vendita di azioni, anche se altre opzioni, come una fusione con un'altra banca, sono al vaglio.