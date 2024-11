Mps, in settimana il MEF venderà altre quote: ecco a chi

Mps, la cessione di un 7% potrebbe valere circa 500 milioni

Ci siamo, il MEF è pronto a vendere un’altra quota di Monte dei Paschi di Siena, scendendo ulteriormente. Secondo quanto appreso da Affaritaliani sulla scrivania di Luigi Lovaglio è arrivata la comunicazione che si procederà già questa settimana alla cessione di una partecipazione che consenta allo Stato - oggi detentore del 26,7% - di scendere sotto il 20. La cessione di un 7% potrebbe valere circa 500 milioni, un ulteriore tassello verso l’obiettivo dei 20 miliardi di euro da ottenere entro il 2026 dalle privatizzazioni. La procedura, come di consueto, avverrà tramite Accelerated Book Building.

La domanda che molti si fanno è chi potrebbe acquistare questa partecipazione. Ed è qui che potrebbero arrivare le sorprese. Bper, dopo aver a lungo flirtato con Siena, potrebbe venire superata al fotofinish da un pretendente insperato: Banco Bpm. Il Ceo Giuseppe Castagna, infatti, ha portato l’attacco su Anima garantendo ai suoi azionisti un dividendo extra da circa 400 milioni dal 2026. E ora potrebbe puntare a Siena, magari acquistando una quota “tattica” che permette di andare a vedere, come nel poker, la situazione. Un nuovo colpo di scena in una partita lunghissima: per un anno e mezzo Castagna ha smentito ogni interesse per la banca più antica del mondo e ora improvvisamente potrebbe cambiare idea. D’altronde si sa, la finanza ha memoria corta.