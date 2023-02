Mps paga gli esodi del 2022: la banca chiude l'anno con 205 milioni di perdite

Mps chiude in rosso, pesa il costo della ristrutturazione per gli esodi di 925 milioni

Mps chiude in rosso l'esercizio 2022 con una perdita di 205 milioni di euro, contro l'utile di 310 milioni registrato nel 2021: a pesare il costo della ristrutturazione per gli esodi pari a 925 milioni, senza il quale l'esercizio si sarebbe chiuso con un utile sull'anno di 720 milioni. Il quarto trimestre ha segnato un utile netto di 156 milioni di euro "a conferma della raggiunta capacita' della banca di generare redditività sostenibile" si legge in un comunicato.

L’utile del quarto trimestre beneficia della crescita di oltre il 60% del risultato operativo lordo e della riduzione dei costi hr per l’uscita di oltre 4.000 risorse all’inizio di dicembre che a regime nel 2023 consentiranno risparmi per oltre 300 milioni di euro.