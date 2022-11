Mps, Prada crede nell'aumento di capitale: partecipa anche il Ceo Bertelli

Mps, anche Prada crede nell'aumento di capitale: il Ceo Bertelli sottoscrive nuove azioni

Mps veste Prada. Anche Patrizio Bertelli, imprenditore e Ceo del gruppo di moda milanese, partecipa all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro dell’istituto di credito. Bertelli ha infatti rivelato di aver sottoscritto nuove azioni emesse da Monte dei Paschi di Siena.

"Lavoro da anni con Mps e considero la banca un partner importante, che ha ancora un grande valore da esprimere. La scelta di essere parte di un nuovo progetto di rilancio è la principale motivazione che mi ha spinto ad investire e avere l’opportunità di partecipare al suo sviluppo”, aggiunge l’imprenditore classe 1946. “Mps”, continua, “è una vera banca del territorio e un patrimonio per il nostro Paese. Ho voluto dare un segnale di fiducia al nuovo piano industriale e ai vertici della banca”.

La mossa di Bertelli può essere vista come un appassionato attestato di stima per il piano disegnato dall’ad Luigi Lovaglio e approvato dal consiglio d’amministrazione del “Monte”, che potrebbe far breccia anche in nuovi investitori.

Borsa, il titolo di Mps

Intanto, la seduta in Borsa procede a ribasso per Mps con il titolo che lascia sul campo l’1,67% a quota 1,83 euro per azione.