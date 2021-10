Mps ko: non fa prezzo in borsa. Anche UniCredit crolla

Il titolo Mps torna a colorarsi di rosso a Piazza Affari. Dopo la rottura delle trattative fra UniCredit e il Tesoro per la privatizzazione del gruppo senese entro fine 2021, Rocca Salimbeni non fa prezzo in borsa al suono della campanella: le azioni della banca senese, istituto per cui ora si ipotizza un futuro stand-alone, sono state infatti subito sospese per eccesso di ribasso (calo teorico del 7,6%) e anche UniCredit è crollata in avvio: -3,4%. Lo stop alle trattative scuote gran parte dei titoli del settore bancario, in particolare quelli più fragili come Carige, altra banca in cerca di un "cavaliere bianco". L'istituto ligure cede il 3%, pagando a questo punto il pessimismo degli operatori per una soluzione in tempi rapidi.





Sul dossier Mps, ll Ministero del Tesoro, secondo quanto scrive la Stampa, si respira "ottimismo" sulle prospettive per il gruppo toscano controllato al 64,2%: la proroga della Commissione europea per cedere la maggioranza pubblica del Monte oltre il termine concordato verrà concessa.

Sei mesi, forse qualcosa in più rispetto alla scadenza attuale dell'approvazione del bilancio 2021, in primavera, per arrivare almeno alla fine del 2022. La proroga servirà per lanciare un aumento di capitale che potrà essere "privato o pubblico", spiega una fonte al giornale.





Detta più esplicitamente: o si fa avanti un altro soggetto disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale, oppure sarà ancora una volta lo Stato a dover intervenire. Il primo caso al momento appare remoto, ed è improbabile che qualche mese in più possa risolvere un problema che si trascina da ormai otto lunghi anni. Ieri, Banco Bpm - il cui nome era circolato per partecipare a uno spezzatino con UniCredit - ha smentito il suo interesse e al momento non c'è nessuno disponibile a sedersi al tavolo della trattativa: quella di Mps è una vicenda troppo complessa perchè qualcuno accetti di farsene carico a costi inferiori ai sette miliardi ipotizzati da Unicredit.





Non resterà dunque che la seconda soluzione, ovvero l'ennesima l'iniezione di denaro pubblico. Dovrà passare ancora una volta dal giudizio di Bruxelles e probabilmente dovrà comprendere una nuova ricapitalizzazione "precauzionale" (questa la dicitura tecnica) con i soldi del contribuente e il sacrificio del valore delle quote di azionisti e obbligazionisti subordinati. Sarà la seconda volta in quattro anni. Tutto ciò avverrà nell'ipotesi che la proroga arrivi senza obiezioni. In ogni caso non potrà essere senza condizioni, tenuto conto del fatto che l'Italia è già inadempiente rispetto agli impegni presi con Bruxelles al momento dell'ultimo intervento pubblico del 2017.

(Segue...)