Multa valida solo con quelli omologati: chi di velox ferisce, di velox perisce

Chi di velox ferisce, di velox perisce

Quando ci sono delle regole, meglio se condivise, queste vanno rispettate. Vale per tutti. Da anni i comuni hanno limitato le velocità sulle nostre strade, molto spesso giustamente, ma ultimamente vi è un eccesso di far ricorso agli autovelox che stanno diventando un incubo per chi tutti i giorni si trova sulle strade per lavoro o per necessità. Qualcuno, forse esasperato o forse no, a Bosaro (RO) nel maggio 2023 ha tagliato il primo autovelox ed a questo altri emuli sono usciti con la sega-taglia-tubi e hanno calcato le orme dei “vendicatori” rischiando ovviamente sanzioni sia pecuniarie sia quelle dei vari codici.

Ora, una sentenza, fatta su un ricorso di un Avvocato multato, ha stabilito che gli autovelox devono essere non solo approvati, ma “omologati”, quindi conforme alle disposizioni di legge. Ciò ha reso difficoltà ai comuni e lasciato una scia di speranza ai sanzionati. Cosa comporta tutto ciò? Nei bilanci comunali, sia in sede preventiva sia in quella di chiusura, gli autovelox rappresentano una voce importante per le casse comunali, ben sapendo che questi “proventi” dovrebbero essere destinati al miglioramento della viabilità, ma è sempre così?

Per farla breve: ha potuto più un mero pezzo di carta (si fa per dire) che un tagliatubi. E' proprio vero che per sconfiggere la burocrazia occorre sempre l'intelletto. Detto questo ora cosa succede? Potrebbe essere che il mancato “controllo” degli apparecchi installati “non omologati” abbiano procurato un danno alle casse comunali? Chi non ha fatto i dovuti controlli è responsabile? Si potrebbe ravvisare il “danno erariale”? Se sì chi paga? A questo punto non è necessario dilungarsi ulteriormente, sicuramente questa sarà una buona lezione per fare le cose con un po'' di puntiglio svizzero anziché “alla carlona”. Chiudo con una battuta scontata: chi di velox ferisce di velox perisce.