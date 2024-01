Mutui, risparmi fino a 25 mila euro. Ecco come cambiano le rate nel 2024

Mutui, grosse novità nel 2024: ecco come cambiano le rate

Grosse novità in arrivo per chi ha scelto di prendere una casa con il mutuo. La frenata dei prezzi potrebbe far tagliare i tassi d’interesse e questo possibile scenario sta portando alla discesa del tasso Irs, portando a un primo importante ribasso sul costo dei mutui a tasso fisso.

Si allenta la tensione sui mutui, in particolar modo su quelli a tasso fisso facendo tirare un sospiro di sollievo a quelle famiglie che stavano pensando all’acquisto di una nuova casa. Come riporta Today, la situazione resta pesante invece per chi ha già comprato l’abitazione con un finanziamento a tasso variabile visto che l’indice Euribor, a cui sono legati i mutui a tasso variabile.

Attenzione però perché se è vero che stiamo assistendo a una pausa ai rialzi del costo del denaro da parte delle banche centrali, è vero anche che la strategia in termini di riduzione dell’inflazione non è ancora giunta completamente a termine. In ogni caso, l’Irs, l’indice di riferimento europeo per i mutui a tasso fisso, ha iniziato a muoversi verso il basso, alleggerendo il costo dei prestiti. Di quanto? Anche fino a 24mila euro, come riporta Today.

Come cambiano le rate dei mutui nel 2024

Tra metà novembre e metà dicembre il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso è passato dal 3,67 per cento al 3,05 per cento generando un risparmio di 24mila euro su un finanziamento di 200mila euro in trent'anni.

Nel caso di un mutuo da 100mila euro la rata mensile ha registrato una contrazione di 31,63 euro per le durate a 20 anni e di 33,28 euro allungando la durata a 30 anni. Questo si traduce in un risparmio, a fine ammortamento, compreso tra i 7.951 e gli 11.980 euro.

Per un mutuo da 150mila euro il risparmio sulla rata mensile in appena un mese si è attestato rispettivamente a 48 e 50 euro per le durate di 20 e 30 anni. A fine ammortamento, questo vuol dire un risparmio di 11.520 euro per il ventennale e addirittura di 18.000 euro per il trentennale.

Per un mutuo di 200mila euro la rata mensile si è alleggerita di 63,26 euro al mese per i mutui a 20 anni e di 66,56 euro per quelli a 30 anni. Al termine del finanziamento, tutto questo porterà al mutuatario un risparmio di 15.182 euro per il ventennale e di 23.961 euro sulla durata di 30 anni.