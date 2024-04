Nancy Gonzalez in prigione: la "regina" delle borse pitonate condannata a 18 mesi per contrabbando

Nancy Gonzalez, una stilista colombiana che ha lavorato con le principali star di Hollywood, è stata condannata a 18 mesi di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di contrabbando di borse di coccodrillo negli Stati Uniti. La designer, 71enne, è nota per gli accessori. Indossate dalle celebrity, da Salma Hayek a Britney Spears e Victoria Beckham, le sue borsette sono state esposte per una mostra del 2008 al Metropolitan Museum of Art. Oltre a essere apparse nella serie “Sex and the City”, sfoggiate dalla fashionista Carrie Bradshaw e delle sue tre amiche newyorkesi.





Gonzalez fu arrestata nel 2022 a Cali, in Colombia, poi estradata in Florida, negli Stati Uniti, per aver assoldato corrieri per il trasporto degli accessori da piazzare negli showroom e agli eventi di moda di New York. Come riporta il sito La voce di New York, le borse erano fatte di caimano e pitone allevati in cattività e, seppure sia legale commercializzare le loro pelli negli Stati Uniti, in quanto specie protetta richiedono un attento monitoraggio ai sensi della Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie di Sauna e Flora Selvatiche – nota come CITES. Dei prodotti che aveva importato negli USA, secondo i difensori, solo l’1% mancava della corretta autorizzazione ed erano per lo più campioni per eventi come la New York Fashion Week. L’aggravante esposta dall’accusa è che la donna abbia perseguito negli atti criminali nonostante l’avvertimento dei funzionari statunitensi nel 2016 e nel 2017.

I suoi avvocati hanno chiesto clemenza, descrivendo la vita di madre single divorziata che, dalle cinte realizzate con una macchina da cucire casalinga per gli amici, è riuscita a diventare un’icona del calibro di Dior, Prada e Gucci. Gonzalez è stata condannata a 18 mesi di carcere, una riduzione rispetto ai 30-37 richiesti dai pubblici ministeri. Il giudice Robert Scola della corte di Miami ha tenuto conto dei 14 mesi che aveva trascorso in una prigione colombiana in attesa dell’estradizione.